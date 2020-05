Déconfinement : les commerces normands s'organisent avant le lever de rideau du 11 mai

Les commerces de Rouen se préparent à accueillir de nouveau leurs clients. Fermés au public depuis près de deux mois, les boutiques pourront reprendre leur activité lundi 11 mai, si les conditions sanitaires le permettent. Seuls les cafés et les restaurants resteront portes closes. En attendant, les commerçants s'organisent afin que les règles sanitaires strictes soient respectées.

Un maître-mot : distanciation sociale

La librairie L'Armitière de Rouen accueille en temps normal entre 200 à 300 personnes chaque jour. Cet immense espace de plus de 1 000 mètres carrés a été repensé pour assurer la sécurité des clients. "Toutes les caisses étaient centralisées au même endroit. C'est quelque chose qui ne va plus être possible. Nous allons les multiplier à différents endroits dans la librairie avec au moins deux caisses par étage pour éviter les files d'attente", indique Matthieu de Montchalin, le directeur de l'Armitière.

Un marquage au sol est également en train d'être installé, de même que des plexiglas à la caisse afin de diminuer les risques. Mais Matthieu de Montchalin l'assure : "C'est un grand espace. La circulation est plutôt facile, il est possible de déambuler dans le magasin en étant à plus de deux mètres d'un autre client".

Mais dans certains commerces, respecter les distances de sécurité risque d’être plus compliqué. Christine Caron est à la tête de "Ma petit robe", une boutique de vêtements féminins, rue Saint-Lô à Rouen. Un espace de 18 mètres carré seulement. La gérante n’a d'autre choix que de limiter drastiquement le nombre de personne dans son magasin : "Je vais accueillir mes clientes deux par deux. On ne peut pas être plus nombreux compte tenu de la surface de vente. Ce sera cela dans un premier temps et on verra en fonction de l'évolution de la situation". Elle proposera également de la solution hydroalcoolique à ses clients. Le port du masque lui est recommandé mais pas obligatoire.