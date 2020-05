Déconfinement : les entreprises basques s'adaptent au nouveau protocole sanitaire

Port du masque, distances minimum, nettoyage, nouvelles amplitudes horaires... A partir de ce lundi 11 mai, les entreprises vont tenter de sortir la tête de l'eau, mais en devant respecter des mesures strictes et inédites. Illustration à Hendaye et Itxassou.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le déconfinement débute ce lundi : la nécessité de relancer l'économie. Après deux mois au ralenti voire à l'arrêt complet pour certaines, près de 400 000 entreprises vont rouvrir aujourd'hui en France. Mais ça ne sera plus comme avant. Quelque soit leur taille et leur domaine, toutes sont priées de respecter un protocole sanitaire très précis, détaillé dans une note mis à jour le 8 mai sur le site du Ministère du travail.

À Alki à Itxassou, prise de température obligatoire

A Itxassou, la coopérative Alki a déjà mis en place les mesures barrière préconisées. Le fabricant de meubles, qui emploie une quarantaine de salariés, a redémarré partiellement son activité à la mi-avril. Dès le 11 mai, les effectifs repassent à 100 % : certains vont poursuivre en télétravail, d'autres repartent à l'usine, mais devront se soumettre à des règles stricts comme l'explique Peio Uhalde, le PDG : "Port de masques, prise de température, gel hydroalcoolique... On a également aménagé nos horaires, en les mettant en continu, de 7h à 14h, pour ne pas que les employés se croisent dans les réfectoires."

"C'est sûr qu'en terme d'efficacité de la productivité, on en perd. Mais ce sont des habitudes qu'il faudra prendre encore pendant quelques temps". C'est surtout la durée de cette crise, l'incertitude dans laquelle elle plonge toute l'activité économique qui inquiète davantage Peio Uhalde : "Notre carnet de commandes a chuté. La reprise va prendre du temps, surtout que nous sommes spécialisés dans un produit qui n'est pas de première nécessité."

Peio Uhalde : "la reprise va prendre du temps" Copier

À Epta France à Hendaye, masques et visières pour tous

A Hendaye, l'usine Epta France est également parée. Le leader du marché frigorifique, qui emploie 500 salariés, a subi de plein fouet la crise liée au Covid-19, avec un chiffre d'affaire quasi nul pour le mois d'avril. Le redémarrage de la production y est progressif depuis plusieurs semaines, mais avec des mesures drastiques : "Il a beaucoup de modifications au niveau des plans de circulation, pour éviter que les gens se croisent", détaille Jean-Marc Abadie, le directeur des ressources humaines.

"On a décalé les horaires : l'équipe d'après-midi est décalé d'un quart d'heure. On a mis en place des pauses par roulement, on a supprimé tout ce qui est distribution automatique d'eau ou mise à disposition de micro-ondes ou de frigo ... On a mis des masques et des visières à disposition de l'ensemble du personnel, et mis en place bien évidemment du télétravail partout où l'activité le permettait."