Déconfinement : les entreprises qui resteront fermées seront aidées jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires

"Ils sont tous essentiels à la vie de notre nation" : dans son allocution télévisée, mardi 24 novembre, Emmanuel Macron a salué les commerces qui sont fermés à cause du confinement et dont certains ne rouvriront pas tout de suite, avant d'annoncer de nouvelles mesures pour leur venir en aide. Cela passera notamment par des enveloppes plus importantes et une prolongation du calendrier.

Jusqu'à 20% du chiffre d'affaires versé

Ainsi, les entreprises qui resteront fermées "administrativement" dans les prochaines semaines recevront un soutien plus important de la part de l'Etat. Cela concerne les restaurants, les bars, les salles de sport ou encore les discothèques. Elles pourront recevoir "20% de leur chiffres d'affaires de l'année 2019, quelle que soit leur taille", si c'est plus avantageux que les 10 000 euros proposés actuellement dans le cadre du fonds de solidarité. "J'ai conscience du sacrifice" que font les commerçants, a expliqué le chef de l'Etat. Par ailleurs, il a annoncé que ces aides pourraient être accordées aux entreprises fermées jusqu'au 20 janvier, date à laquelle les restaurants et les salles de sport pourraient rouvrir si la situation sanitaire le permet.

Le président de la République a également précisé qu'une "réponse exceptionnelle" serait apportée aux saisonniers, extras, précaires ou encore jeunes qui n'arrivent plus à trouver un emploi. Celle-ci sera détaillée par le gouvernement dans les prochains jours. Il a assuré que le plan "Un jeune, une solution" fera l'objet de moyens supplémentaires.