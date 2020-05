Déconfinement : "Les entreprises sont prêtes et ont envie de redémarrer" dit le président du Medef Grand Est

Le télétravail doit, pour l’instant, rester la norme, c’est ce que dit le protocole de déconfinement publié par le ministère du Travail ce dimanche. La distanciation physique fait également partie des mesures. Aussi, on ne pourra pas dépasser 25 personnes au total dans un espace de 100m2. Il devrait y avoir aussi un sens de circulation et bien sûr, la désinfection des locaux.

Des recommandations à la place des règles

"Nous attendions tous, salariés comme employeurs, des règles claires et je crois qu'on a reçu des recommandations à la place de ces règles. Des recommandations qui sont nombreuses et avec beaucoup de détails. Chacun pourra y puiser ce qu'il recherche. Je crois que ce qui doit primer avant tout, c'est évidemment le bon sens. Le bon sens du chef d'entreprise et des salariés, ainsi qu’un dialogue social fort. Le bon sens, plus le dialogue social, cela donne une intelligence collective qui va nous permettre de reprendre dans des conditions tout à fait normales et confortables pour tout le monde, sécurisantes pour nos salariés et progressives pour l’entreprise", dit le Marnais Bruno Arcadipane, président du Medef Grand Est, invité sur France Bleu ce mardi matin.

Les entreprises sont prêtes

Les entreprises ont une semaine, depuis l’annonce du protocole, pour se préparer à la reprise. "Le protocole national de déconfinement arrive un peu tardivement", estime Bruno Arcadipane.

"Les entrepreneurs vont prendre leurs responsabilités et mettre en place l'ensemble des règles qui doivent corroborer aux besoins de l’entreprise, en fonction de son secteur d'activité. Mais je dois rappeler tout de même qu'un grand nombre d'entreprises travaillent déjà puisque aujourd'hui, le taux d'activité national est aux alentours de 60% et que même si il y a des variations importantes avec une industrie qui, grosso modo, est déjà autour de 55%, les services sont autour de 70% et le bâtiment et les travaux publics sont un peu inférieur à 30%. Ce qui prouve que les entreprises ont déjà très largement pris leur part dans cette reprise. Évidemment, la date du 11 mai sera un coup d'accélérateur pour de nombreuses entreprises mais oui, les entreprises, de façon générale, sont prêtes et ont envie de redémarrer", précise le président du Medef Grand Est.

La règle première, c’est la distanciation physique

Pour Bruno Arcadipane, toutes les entreprises seront "capables de gérer certaines règles qui leur permettront de reprendre". Pour lui, la question de l’approvisionnement en masques de protection est "en train de s’estomper". Les masques arrivent dans les entreprises.

"Je crois que la règle première, c'est la distanciation physique. C'est la règle prioritaire. Le gouvernement a choisi de retenir un critère universel d'occupation maximal des espaces et ce qu'on va appeler une jauge. Cette jauge est de 4m2 pour pouvoir garder ce fameux mètre de distanciation entre les entre les collaborateurs. Je crois que c'est la règle principale qui doit prendre place dans toutes les entreprises. Ensuite, évidemment, il y a ces fameux équipements de protection individuelle et le masque. Le masque est un complément des gestes barrières et en aucun cas, il ne peut se substituer au respect des différentes mesures et notamment du fait de la fameuse distanciation sociale. Le plus important, c'est de gérer ces gestes barrières et puis ensuite d'adapter en fonction de son entreprise", explique Bruno Arcadipane.