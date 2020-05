Déconfinement : les gilets jaunes dénoncent leur expulsion du rond-point des Près d’Arènes à Montpellier

« Intimidation, volonté politique de brider la contestation »… Les gilets jaunes des Près d’Arènes à Montpellier contestent leur expulsion du rond-point lundi 11 mai alors qu’ils étaient une dizaine rassemblés pour un tractage au premier jour du déconfinement. Une vingtaine de policiers sont intervenus pour les verbaliser et les déloger de ce site qu’ils ont occupé quasi continuellement depuis le début du mouvement.

« On avait décidé de cette action symbolique avec une banderole et l’ambition de distribuer des tracts, des actions que l’on mène habituellement depuis plus d’un an et demi, explique Daniel, gilet jaune présent lundi au rassemblement. Ce qui a été étonnant, voire révoltant c’est le nombre de policiers qui ont débarqué dans un temps très court.

"Le message? C’est un policier qui nous l’a dit : « on ne veut plus vous voir »." Daniel, gilet jaune présent le 11 mai sur le rond-point Copier

« En 25 minutes une voiture est arrivée avec deux fourgons, rejoints par deux autres. Ce qui fait qu’il y avait sur place, pour une dizaine de gilets jaunes, près de 20 policiers. Dans un premier temps, ils se sont dirigés directement vers la banderole pour l’arracher et ensuite les contrôles d’identité. La mesure était forte par rapport à des gens pacifistes et qui respectaient les normes sanitaires (avec gants et masques). C’était pas cordial. »

Un signal fort et dissuasif

La banderole et les tracts ont été confisqués. Quatre gilets jaunes verbalisés, à hauteur de 135 euros. Le motif : distribution de tracts aux automobilistes, ce qui constitue une infraction. La police reconnaît, par ailleurs, la portée préventive de cette expulsion. Un « signal fort » pour dissuader tout rassemblement à venir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Elle mentionne aussi le risque de trouble à l’ordre public et la gêne à la circulation.

Cinq équipages de policiers pour déloger une dizaine de GJ, réaction disproportionnée selon le mouvement. - Gilets jaunes 34 Montpellier

Le message que retient Daniel ? « C’est un policier qui nous l’a dit : « on ne veut plus vous voir _»_. Ils veulent étouffer toute velléité de manifester notre liberté d’expression, de tracter et d’étouffer ça dans l’œuf. On avait sincèrement l’impression d’être des bandits de grand chemin, ce qui n’est pas le cas."

Des revendications sociales qu’on veut faire taire

« Quand on se sent injustement attaqué ça ne peut que renforcer notre envie d’être présent pour faire passer notre message : on refuse le monde tel qu’il est, dirigé par l’impératif du profit. On en voit les résultats : le désastre écologique et l’augmentation des inégalités sociales. C’est pour ça qu’on se bat à la base, pas pour être présents sur le rond-point. La banderole confisquée, c’est celle où il est marqué « écoles et hôpitaux sacrifiés ».

Détermination absolue

La banderole confisquée devrait leur être rendue, disent les autorités, si les manifestants en font la demande. Le groupe va également contester ces PV, invoquant la liberté d’expression et l’usage, car ce rond-point est un lieu habituel de tractage.

Ils réfléchissent enfin à de nouveaux moyens d’action. Pendant le confinement, leurs réunions à distance ont été quotidiennes. Ils ont rédigé cinq tracts diffusés sur les réseaux sociaux. A l'issue de ces deux mois, le groupe GJ des Près d’Arènes affirme « sa détermination absolue ».