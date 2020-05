Déconfinement : les grandes enseignes cassent les prix, les petits commerçants s’inquiètent

Tout doit disparaître ! Après plusieurs semaines de fermeture, les grandes enseignes cassent les prix : -30%, -50% voire moins 70 %. Il faut se débarrasser des stocks et inciter les clients à revenir. Des pratiques jugées désastreuses par la Confédération des commerçants de France.

Vêtements, voitures, produits électroménagers : les promotions sont partout. Les grandes enseignes cassent leurs prix pour faire du chiffre rapidement et écouler les stocks. C'est aussi un moyen de faire revenir des clients refroidis par la crise sanitaire.

Les petits commerces ne peuvent "pas lutter"

Face à cette politique de prix cassés, les commerces indépendants se sentent désœuvrés. "On n'a pas la même puissance que les grands groupes, les grandes chaînes, les grandes enseignes" déplore Francis Palombi, le président de la Confédération des Commerçants de France.

Il appelle l'Etat "à repousser les soldes" d'été et à geler "les promotions" jusqu'à fin juillet. Beaucoup de commerçants ont dû s'équiper pour appliquer les mesures barrières. Pour Francis Palombi, le coût de ces équipements ne devrait pas être répercuté sur les prix : "Je pense que non", parce que les commerçants "sont des personnes responsables", a-t-il estimé.

Les "Frenchs Days" font polémique

L'opération promotionnelle de six grands sites français de commerce en ligne, "French Days", programmée du 27 mai au 2 juin et inspiré du "Black Friday", provoque la colère des Commerçants de France. L'opération, qui associe Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, devait initialement se tenir du 29 avril au 4 mai, soit pendant la période de confinement en France, mais avait été repoussée pour tenter "d'associer au maximum à l'opération les commerçants".

"Depuis plus de huit semaines, les commerçants indépendants ont été fermés et ne peuvent pas lutter contre une telle concurrence fondée sur une politique de prix très agressive !", regrette notamment la CDF qui aurait souhaité voir l'opération "annulée, en solidarité avec les commerçants indépendants, qui ne peuvent pas effectuer de telles remises".