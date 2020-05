Déconfinement : les habitants de Sotteville-lès-Rouen retrouvent leur marché

Le marché de Sotteville-lès-Rouen, l'un des plus réputés de la Métropole rouennaise, s'est réinstallé ce jeudi matin sur la place de l'hôtel de ville. Un soulagement pour les commerçants non sédentaires comme pour les clients du marché. Reportage.

Les commerçants sont moins nombreux, plus espacés et masqués mais ravis de retrouver leurs clients sur le marché de Sotteville-lès-Rouen.

C'est l'un des marchés les plus courus de l'agglomération de Rouen. L'un des plus grands et des plus animés habituellement. Ce jeudi matin, il y a moins de monde sur la place de l'hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen. La ville a autorisé la réouverture du marché mais à plusieurs conditions : seulement les abonnés, des allées plus larges, plus d'espace entre les commerçants et masques obligatoires pour les commerçants comme pour les clients.

Masque obligatoire pour les commerçants et les clients

Des consignes visiblement parfaitement respectées par tout le monde. A commencer par les commerçants, comme Pascal Prévost. Il n'y a que sa moustache qui dépasse du masque mais on devine facilement son sourire. "On est content de revoir nos clients. Ce sont eux qui nous ont fait vivre pendant la crise" explique Pascal. La mairie de Sotteville-lès-Rouen s'est organisée pendant le confinement pour permettre aux producteurs locaux de continuer à vendre leurs produits sous forme de paniers. En tout cas, le plaisir est réciproque. "On retrouve la convivialité et puis des produits frais qui n'ont pas été tripoté par tout le monde" explique une cliente, qui ne comprend pas que les marchés aient été fermés alors que les supermarchés sont restés ouverts.

Sous le soleil et avec un peu de vent mais ça va nous chasser le virus ! Sonia, une commerçante.

Plus loin, Sonia a réinstallé son camion sur la place après deux mois d'inactivité totale. "Sous le soleil et avec un peu de vent mais ça va nous chasser le virus" plaisante cette commerçante. Elle ne vend ses tartes "maison" que sur les marchés, alors elle attendait la réouverture avec beaucoup d'impatience. Même si elle trouve que les contraintes imposées par la mairie sont un peu difficiles à mettre en place. Il faut laisser plus d'espace entre les étals pour respecter la distanciation sociale et ce n'est pas toujours simple. Mais Saddock Belhadj, le responsable du syndicat des commerçants non-sédentaires, est plutôt satisfait de la bonne volonté des abonnés du marché. "Tout le monde joue le jeu. Ils ont ramené du gel hydroalcoolique, des masques, des gants". Il y a la queue devant l'étal de Mathieu. Il vend des tissus, du fil et des élastiques. Une denrée rare en ce moment pour fabriquer des masques.

Retrouver ses repères et croiser les voisins

Les clients eux, sont presque euphoriques. Le retour du marché, c'est la vie qui reprend son cours progressivement. Pas seulement pour les produits locaux, mais aussi pour l'ambiance et le plaisir de croiser les voisins, les amis, à bonne distance, dans les allées. "Ça semble bon ! Ah oui, ça nous manquait quand même" reconnaissent ces deux voisines. Après deux mois de confinement, et sous le soleil ce jour là, ils apprécient de pouvoir à nouveau déambuler dans les allées de leur marché préféré.