Déconfinement : les instances représentatives du personnel consultées jeudi chez Renault Sandouville

Il y aura un CSE extraordinaire chez Renault Sandouville jeudi 14 mai 2020 selon nos informations. Il devrait ensuite conduire à la convocation d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT ) avant un nouveau CSE. La direction du constructeur automobile se conforme ainsi à la décision de justice rendue par le tribunal du Havre jeudi 7 mai 2020. La justice avait estimé que les mesures contre le COVID 19 étaient insuffisantes dans le cadre de la reprise de l'activité prévu pour ce lundi 11 mai 2020.

Le tribunal avait demandé la consultation des instances représentatives et non la simple information des salariés. L'activité devait reprendre à temps plein ce lundi 11 mai 2020 mais la CGT a déposé un recours qui a donc suspendu cette activité. La direction a, de son coté fait appel, mais on ne sait pas encore quand cet appel sera examiné. Pour Force Ouvrière, "il s'agit bien d'une démarche administrative et non sanitaire de la part de la CGT". Selon Force Ouvrière, la reprise pourrait ainsi être repoussée d'une quinzaine de jours