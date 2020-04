Déconfinement : les interrogations des gérants et patrons de bars qui resteront fermés le 11 mai

Sans surprise, les bars et les restaurants resteront fermés le 11 mai. Edouard Philippe a précisé que les patrons et gérants devront attendre jusqu’à la fin du mois de mai pour connaître la date de la réouverture de leurs établissements.

Les patrons et les employés des bars et des restaurants attendaient une date de fin de déconfinement, ils devront patienter jusqu’à la fin du mois de mai.

Il n'y avait pas de suspense et le Premier Ministre Edouard Philippe l'a confirmé dans son discours ce mardi 28 avril : les bars, les cafés, les restaurants ne rouvriront pas le 11 mai, date du début du déconfinement. Il n'y a pour l'heure aucune date précise de reprise donnée par les autorités mais elles promettent aux gérants et patrons de ces établissements que leur sort sera statué fin mai. Encore 1 mois de plus donc à attendre pour eux avec des inquiétudes et beaucoup d'interrogations comme le soulève par exemple Jonathan Turato, gérant de 2 bars à bières à Saint-Etienne.

Faudrait que ça reprenne un jour, dans de bonnes conditions, mais pas des demi-ouvertures !

Ce gérant de deux bars à bières à Saint-Etienne ne comprend pas pourquoi les écoles rouvrent le 11 mai mais pas les cafés ni les restaurants. Copier

« On prend notre mal en patience, on n'a pas trop le choix mais on a du mal à comprendre, enfin moi personnellement, comment ils vont faire rattaquer les écoles où les gens sont proches les uns les autres, surtout qu'ils sont jeunes, mais pas les bars, les restaurants, les cafés ! Je trouve que c'est ça qui est étonnant ! Faudrait que ça reprenne un jour, dans de bonnes conditions, mais pas des demi-ouvertures. Si on ne fait rentrer que la moitié des gens, on fera donc la moitié du chiffre d'affaires ! Qu'est-ce qu'on fait avec le personnel ? Faudra diviser le personnel ! Ou on vend plus cher ? J'ai du mal à comprendre comment ça va fonctionner. J'ai plein de questions mais pas encore eu les réponses ! »