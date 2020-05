Déconfinement : les magasins de mercerie "dévalisés" en Bretagne

Les fils, élastiques et tissus sont pris d'assaut par les entreprises, les associations et les particuliers pour fabriquer des masques. Pour assurer l'approvisionnement, les magasins de mercerie sont à nouveau autorisés à ouvrir depuis mercredi dernier en prévision du déconfinement.

Petit à petit les magasins de mercerie rouvrent dans la région. Certains comme Bretagne tissus à Carhaix et Chantepie accueillent à nouveau du public depuis ce début de semaine. Mais, de nombreux magasins restent encore fermés. Une gérante nous a par exemple expliqué qu'elle ne pouvait rouvrir son magasin car elle travaille à temps plein à la fabrication de ces dits masques et ne peut assurer l'accueil et la vente de produits.

Rush et pénurie dans les magasins ouverts

Pour les magasins ouverts comme Idées Neuves à Lesneven : c'est le rush. "50 millions de Français se sont mis à la couture en même temps. Vous verriez comme la boutique est dévalisée !" s'étonne encore Stéphane Cadiou, le gérant. Il a bien senti dés le début de la crise que la demande allait exploser. Dés les premiers jours du confinement il a pu continuer à vendre grâce à son service de drive mis en place.

Depuis la semaine dernière, il accueille à nouveau du public au compte-goutte. Mais il reste estomaqué par les quantités vendues. "Tout est pris d'assaut, c'est la panique à tout va _etcomme la plupart des produits viennent soit d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie voire de plus loin et comme les frontières sont fermées on se retrouve avec des pénuries sur certaines marques et certaines matières._"

Il y a des ruptures dans toutes les matières

Le commerçant de Lesneven s'inquiète pour la suite : "J'ai une grosse commande pour l'hôpital des armées de Brest. Là, ça fait une semaine que j'attends les élastiques et eux ils s'impatientent parce-que c'est pour des surblouses. Et c'est comme ça pour tout. Tous les produits. Les élastiques, les tissus. Il y a des ruptures dans toutes les matières. _Grosso modo, premiers arrivés, premiers servis, et ceux qui vont suivre derrières : il n'y aura plus rien_."