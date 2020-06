Déconfinement : les futurs mariés ne se pressent pas devant l'autel dans le Nord Franche-Comté

Les mariages sont à nouveau autorisés depuis le 2 juin, mais dans les faits on risque d'attendre encore un peu avant le retour des vins d'honneurs et des lancers de pétales. Dans le Nord Franche-Comté, une grande partie des cérémonies sont repoussées à 2021.

Quelques couples ont décidé de maintenir leur mariage cet été, c'est le cas de Céline et Denis, deux Belfortains d'une cinquantaine d'années. Leur mariage est prévu le 18 juillet en Haute-Saône. La décision n'a pas été facile : "Si nous avions vingt ans de moins nous aurions surement pu attendre un an", confie la future mariée.

Sur les 100 invités, seule une soixantaine sera présente, "nos enfants qui vivent aux Etats-Unis ne pourront pas venir et c'est un crève cœur".

Céline a envisagé de reporter le mariage avant de se résigner car le lieu de la fête, en Haute-Saône est réservé depuis deux ans, "le prestataire nous a dis que tant que le gouvernement n'annonçait pas d'interdiction pour cette date, il comptait sur l'événement", explique-t-elle. De plus, déplacer la date du mariage, c'était s'exposer à de nouvelles incertitudes, "rien ne nous dit que dans six mois, il aurait pu avoir lieu."

Le protocole sanitaire encore incertain

Son organisatrice de mariage, Anne Hayoz de la société Nuances Factory, l'épaule dans l'organisation, en particulier pour assurer la sécurité des invités. "Les gestes barrières doivent être respectés, il n'y aura pas plus de 10 personnes par table, et elles seront espacées d'un mètre", détaille-t-elle.

Pour la piste de danse, elle attend encore des réponses. Chaque jour elle consulte le site de legifrance pour savoir si de nouvelles règles ont été énoncées. Elle espère que les annonces qui seront faites le 22 juin, pour la troisième phase de déconfinement lui donneront plus de précisions sur les mesures à prendre.

Anne Hayoz et Céline restent optimistes, si il faut porter des masques, "c'est l'occasion d'organiser un concours du plus beau masque" et les bouteilles de gel hydro-alcooliques pourraient aussi être décorées pour se fondre dans le décors.

70 à 80 % des mariages reportés à 2021

"Entre mars et juin, tous les mariages ont été annulés", constate Claudia Ruocco dirigeante de l'entreprise Clauday Evénement basée dans le Haut-Rhin. "On commence seulement à avoir la confirmation que certaines fêtes sont maintenues en juillet".

Sa société loue du matériel comme des chaises ou des tables pour des événements festifs. Chaque année, elle travaille sur près de 600 mariages et autres fêtes. Elle estime que 70 à 80 %" des mariages prévus cette année ont été reportés sur l'année 2021.

"L'année 2020 était déjà une année phare, mais comme beaucoup de mariages sont reportés, l'année 2021 risque d'être encombrée, _il y a déjà des couples qui ont prévu de célébrer leur mariage en semaine_, au lieu du samedi comme cela se fait habituellement, car les autres dates sont prises", explique Claudia Ruocco.