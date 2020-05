Déconfinement : les commerçants espèrent bientôt une réouverture complète du marché de Châteauroux

Alors que la France est confinée depuis plus d'un mois et demi, le marché de Châteauroux a fait son retour il y a quelques semaines, en version réduite. Mais les producteurs absents, parfois en difficulté économique, espèrent bientôt un retour à la normale.

Des étals espacés, des distances de sécurité entre les clients, des contrôles de la police municipale, des mesures sanitaires très strictes... Après les deux premières semaines du confinement, le marché de Châteauroux a fait son retour le samedi 4 avril. En pleine épidémie de coronavirus, c'est un marché en version réduite : seuls 20 producteurs sont autorisés sur la place de la République, 10 sur la place Voltaire et une centaine de personnes au maximum en même temps.

Jusqu'à quand le marché castelroussin fonctionnera-t-il avec cette formule ? Les producteurs et les artisans habitués qui ne peuvent pas être là en ce moment espèrent une reprise rapide. Les marchés alimentaires seront à nouveau autorisés à partir du 11 mai, a assuré le Premier ministre Édouard Philippe lors de l'annonce de son plan de déconfinement. Ce sont les maires et les préfets qui prendront la décision de les rouvrir, s'ils estiment que les conditions d'hygiène et de sécurité sont respectées.

Un retour à la normale tout en respectant les mesures de sécurité

À Châteauroux, la mairie est favorable à un retour à un marché avec le nombre habituel de stands. Le président du marché place Voltaire explique avoir été contacté pour une reprise dès le 16 mai et espère que le dispositif reviendra à la normale, sans oublier toutefois les gestes barrières. "En temps normal, on a entre 70 et 90 camelots", rappelle Jean-Claude Wailliez. "Sur le plan économique, c'est une bonne chose pour les collègues producteurs et aussi pour les clients. On a déposé un dossier auprès de la mairie : on veut séparer les deux marchés place Voltaire. On veut mettre d'un côté l'alimentation et de l'autre côté des barrières les fripes. Il faut une entrée pour chaque marché".

Si les gens ne veulent pas se laver les mains, ils ne rentreront pas sur le marché. On est en pandémie donc il y a les gestes barrière à respecter

Il souhaiterait voir plusieurs mesures de sécurité mises en place. "On a préparé des masques aussi pour ça. Si les gens ne veulent pas se laver les mains, ils ne rentreront pas sur le marché. On est en pandémie donc il y a les gestes barrière à respecter et le lavage des mains en fait partie", poursuit-il, demandant le renfort de la police municipale pendant les prochaines semaines.

Une équipe de trois policiers municipaux veille au respect des règles de protection © Radio France - Jérôme Collin

"Nous allons essayer de garder ce système le plus longtemps possible pour nos clients, nos producteurs, nos commerçants. Si on doit le faire jusqu'en septembre ou en octobre, on le fera. Il ne faut pas que ça redevienne comme avant. Il y a un avant et un après Covid-19. L'après, on ne sait pas pour quand c'est. On ne connaît pas cette maladie. Il faut continuer à se protéger", conclut le président du marché Voltaire à Châteauroux.

Des grosses pertes économiques pour les producteurs

Un retour à la normale très attendu donc par les producteurs et les artisans qui ont l'habitude de s'installer sur la place castelroussine. Privés de ce rendez-vous régulier avec leurs clients, certains subissent de grosses pertes économiques. "Il y en a qui ont perdu 70 à 90% de leur chiffre d'affaires", détaille Jean-Claude Wailliez.

Je suis complètement à l'arrêt en ce moment, le manque à gagner est énorme

C'est le cas de Claire Evano qui vendait régulièrement ses pâtisseries sur le marché de Châteauroux, avec son entreprise "Les P'tits mets bio". "Je suis complètement à l'arrêt en ce moment. Depuis le début du confinement, j'ai arrêté les marchés, le manque à gagner est énorme", déplore la pâtissière installée à Neuvy-Pailloux. Des pertes d'autant plus importantes qu'elle subit aussi l'annulation de nombreux festivals estivaux auxquels elle devait participer. "Je patiente, on n'a pas le choix, donc on attend que ça reprenne".

D'autres s'en sortent un peu mieux. "On s'est vite organisé avec mes voisins de marché", raconte Florence Bodin, de la ferme de Beaumont, à Déols. Cette éleveuse de chèvres et productrice de fromages, elle aussi habituée du marché de Châteauroux, s'est arrangée avec d'autres agriculteurs pour regrouper leurs ventes.

Pendant le confinement, elle vend donc des fruits, des légumes, du pain, du lait, en plus de ses fromages, directement aux clients qui viennent à la ferme, tout en respectant les mesures barrières. "C'est une façon de combler la perte du marché de Châteauroux. Grâce à ça, on s'en est plutôt bien sortis. Si j'avais fait cavalier seule, si je n'avais pas fait appel à mes collègues, ça aurait été une catastrophe pour nous", confie l'agricultrice.