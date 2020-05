Déconfinement : les rendez-vous chez les dentistes creusois prennent encore plus de temps que d'habitude

Vous avez peut-être reçu une lettre de votre dentiste qui vous invite à décaler un rendez-vous ou même à aller en chercher un ailleurs ! Ça n'est pas très étonnant : avec les nouvelles normes sanitaires, tout prend beaucoup plus de temps dans les cabinets creusois.

Pierre Chicaud, dentiste à La Souterraine, le confirme : "J'aère mon cabinet constamment. Je mets une surblouse, un masque FFP2, des gants. Des conditions qui font qu'on travaille différemment et qu'on prend plus de temps." Dans le même temps, les patients sont toujours nombreux, alors que le nombre de dentistes creusois, lui, n'a pas augmenté ! "C'est conséquent, reconnaît Pierre Chicaud. On est obligés de faire beaucoup d'heures. Et les patients le reconnaissent : ils voient bien que ça n'est pas facile pour nous."

En revanche, rien à redire, selon lui, sur les protections dont les dentistes disposent : "Le conseil de l'ordre départemental nous a livré des protections dès la deuxième semaine du confinement. Là, j'ai droit à 24 masques FFP2 par semaine, que je vais chercher en pharmacie". La praticien observe globalement que ses patients sont très attentifs aux gestes barrière.