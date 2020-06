Déconfinement : les restaurants de plage du Havre ouvrent enfin

Déconfinement, phase deux. A partir d'aujourd'hui les restaurants, bars et cafés peuvent rouvrir. Au Havre, les restaurants de plage devaient ouvrir le 21 mars mais une semaine avant, le Président a décrété le confinement. Les cabanes venaient d'être montées, les cuisines venaient d'être approvisionnés mais la saison n'a jamais démarré, en plus il a fait un temps magnifique... C'est donc ce mardi, après trois mois d'attente que l'ambiance estivale va démarrer à la plage du Havre.

Une saison amputée de trois mois

Depuis une semaine, les camions sont stationnés devant les restos, sur la promenade. Ce mardi matin encore, les dernières marchandises arrivent comme aux Flots Bleus :

"Du pain de boulanger, les fruits et légumes du primeur, on va préparer la pâte à crêpes et la pâte à gaufre."

Derniers coup de propre pour les restaurants de plage qui attendent d'ouvrir depuis trois mois © Radio France - Amélie Bonté

Dans ce restaurant, on faisait déjà depuis des années de la vente à emporter, désormais c'est un véritable atout.

Un peu plus loin on brique la machine à glace, car les glaces à l'italienne c'est un grand classique de la balade sur la plage du Havre. On y vient aussi pour déguster des moules-frites et profiter d'un déjeuner au soleil en terrasse. Distance d'un mètre oblige, le nombre de table est réduit même si les restaurateurs peuvent exceptionnellement en installer quelque unes sur les pelouses à côté.

On passe de 120 couverts à 50 et on a pas pu embaucher toute l'équipe." explique Kévin du Pattaya

Tous les gestionnaires des restos de plage demandent un coup de pouce à la municipalité. Samir tient le restaurant La Hève avec son père:

Le collectif voudrait vraiment que l'ensemble de la saison soit exonérée de loyer cette année. Le top serait de prolonger notre mandat d'un an."

Le démontage des structures en fin de saison coûte entre 15 000 et 20 000€ par restos... tous espèrent une aide aussi de ce côté là. En revanche la mairie ne pourra rien faire pour la météo !

On espère qu'il va faire aussi beau les trois prochains mois!"

Maintenant c'est à nous de jouer, on espère que la clientèle sera au rendez-vous." Samir, patron de la Hève

Pour que l'ambiance estivale soit complète, il ne manque plus que les cabanes de plage colorées qui devraient faire leur apparition dans les prochains jours.