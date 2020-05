Déconfinement : les syndicats appellent à bloquer les bus et tramways à Orléans à partir du 25 mai

Ça chauffe au sein de TAO, les transports en commun de l'agglo orléanaise. Le syndicats appellent les salariés à faire grève aux heures de pointe à partir du 25 mai. Ils réclament (entre autres) une désinfection plus poussée des bus et trams, et l'interdiction de montée par l'avant dans les bus.

"Nous appelons à stopper tous les services de bus et tramways aux heures de pointe, à partir du lundi 25 mai", annonce l'intersyndicale CFDT, FO, SUD, CGC de TAO (Transports de l'agglo d'Orléans) dans un communiqué ce mercredi.

Les syndicats reprochent à la direction de TO de "refuser toute concession" et de n'appliquer que le strict minimum de la législation, pendant l'épidémie de coronavirus. Depuis le 11 mai, début du déconfinement, 73% des bus et trams circulent.

L'intersyndicale dénonce le refus de la direction de TAO de verser une prime défiscalisée pour les salariés qui ont travaillé de façon volontaire pendant le confinement, le refus d'interdire la montée à l'avant dans les bus (afin de protéger les conducteurs et de respecter la distanciation physique, expliquent les syndicats).

Tram orléanais le 11 mai 2020 © Radio France - Anne Oger

Les syndicats demandent aussi à TAO de nettoyer et désinfecter les bus et tramways "en ligne", afin de protéger les usagers. Rappelons que TAO a condamné un fauteuil sur deux dans les rames depuis le 11 mai et affirme désinfecter très régulièrement les trams et bus (dans lequel le port du masque est obligatoire).