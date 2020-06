Déconfinement : les thermes de Cambo les bains rouvriront début juillet

Ce sera donc début juillet. Les thermes de Cambo, spécialisés dans la rhumatologie et les maladies respiratoires, vont de nouveau accueillir des curistes. L’établissement appartenant à la chaîne thermale du soleil aurait pu reprendre début juin "nous avons été informés ce weekend de l'avis favorable de la Direction Générale de la Santé" mais désormais l’Agence Régionale de la Santé demande des prélèvements bactériologiques dont l’exploitation demandera tout juin.

Trois mois et demi d'arrêt : "cela va laisser des traces"

Le confinement depuis le 16 mars dernier a stoppé l'activité des thermes durant trois mois et demi. Et cela pèse non seulement sur l’établissement de Cambo mais aussi sur toute la région. Selon Pascal Boisroux, directeur des thermes, le manque à gagner provoqué par cette période d’arrêt est supérieur à 20 millions d’euros sur le territoire de Cambo !

Pascal Boisroux, directeur des thermes de Cambo

20 millions d'euros perdus sur le territoire de Cambo

Pour comprendre un tel chiffre il faut non seulement intégrer l’activité des thermes mais aussi tout ce qui gravite autour : tourisme, restaurants, hôtels, transports. Pascal Boisroux s’appuie sur une étude d’impact économique lancée après la crue dévastatrice de juillet 2014 dans la commune. Il apparaissait alors que les Thermes faisaient bénéficier de 65 millions d’euros la région de Cambo avec 763 emplois directs et indirects. En ramenant la sommes à trois mois et demi on arrive à plus de 20 millions d’euros de pertes.

le jardin des thermes © Radio France - Jacques Pons

40% du chiffre d'affaire a disparu

En attendant la réouverture des thermes, 120 employés se trouvent au chômage partiel et 45 autres, en CDD, sont suspendus à la reprise. En raison des mesures de préventions et la récession qui a suivi, les thermes ont perdu 40% de leur chiffre d’affaire annuel. Près de 15 000 curistes se soignent chaque année à Cambo les bains. Cette année ce sera bien moins.

La réouverture sous haute protection

Pour Pascal Boisroux : "La médecins thermale est rodée toute l'année au respect des protocoles d'hygiène car la profession s'est engagée depuis 2011 dans une démarche de zéro bactérie pathogène. Ce qu'il faut savoir c'est que les protocoles d’hygiène et la formation du personnel font parties des fondamentaux de notre activité car je rappellerai que nous traitons des patients, donc des gens souffrant de maladies.

"Avant la fermeture du 16 mars, nous avons déjà été amenés à mettre en place des gestes barrière. Ces dispositifs vont être bien évidemment reconduits et renforcés, sur de l'affichage, sur le respect des règles de distanciation, sur les processus de désinfection du personnel et des curistes, sur le port d'équipements de protection individuels, sur tous les protocoles de nettoyage, les circuits de circulation pour éviter le plus possible les croisements de personnes.

"Donc nous serons prêts pour la réouverture début juillet et en tout état de cause notre priorité repose sur la réouverture de notre établissement en pleine sécurité tant pour le personnel que pour les patients"