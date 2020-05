Déconfinement : Les Verts vous défient de manger des aliments produits à moins de 100 km de chez vous

Alors que la France est toujours en phase de déconfinement et qu'il n'est pas possible de voyager à plus de 100 km de chez soi, les écologistes de Montpellier (Hérault) proposent, durant les deux prochaines semaines, de tenter de ne consommer que des produits cultivés à moins de 100 km de chez soi.

Est-il possible de ne consommer que des produits cultivés à moins de 100 km de chez soi ? Pour le savoir, les écologistes de Montpellier lancent un défi à la population de l'Hérault : pendant deux semaines, manger exclusivement des aliments produits à moins de 100 km de son domicile. Après inscription sur une plateforme, les participants recevront une liste des commerces ou acheter leurs produits locaux, des idées de recettes, et des conseils.

"C'est une expérience qu'on va vivre, se réjouit Célia Serano, militante Europe Écologie-les Verts (EELV) à Montpellier et l'une des instigatrices du projet. On va voir si selon la composition des familles, les régimes particuliers, comment on peut se nourrir dans un rayon de 100 km. Chacun va faire comme il pourra, s'il peut aller jusqu'à 100% de nourriture locale ou 80%, ou 50%. On va l'expérimenter concrètement". L'expérimentation doit permettre de rendre visible les obstacles auxquels font toujours face les personnes qui veulent manger local, mais aussi d'évaluer la faisabilité économique ou logistique, notamment.

Repenser l'alimentation

Au sortir du confinement, le défi lancé est également symbolique. _"_Il y a eu des pénuries de farine dans les magasins, rappelle Coralie Mantion, tête de liste EELV lors des élections municipales de mars 2020. On a réussi à nourrir la population, mais il n'aurait pas fallu que cette pandémie dure parce qu'on ne sait pas quelle catastrophe il y aurait pu avoir".

C'est tout la filière alimentaire qu'il faut revoir, selon les membres du parti. "On ne peut plus se permettre d'être dépendants du reste du monde, on l'a vu avec cette pandémie. De la production à la distribution, insiste Coralie Mantion. Il y a urgence à sécuriser notre approvisionnement et à développer notre autonomie. C'est un non-sens d'aller chercher de la viande et des céréales à l'autre bout du monde alors que nous avons des arables en France !"