Déconfinement : Mathieu Klein et Dominique Potier proposent la création d'un chèque tourisme

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, et le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, ont écrit au Premier ministre. Ils proposent la création d'un chèque tourisme pour les plus précaires, afin de relancer le tourisme local et d'aider la population.

Ils veulent à la fois soutenir l'industrie touristique mais aussi réduire les inégalités accentuées par la crise du coronavirus. Plusieurs élus locaux de gauche, dont Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et Dominique Potier, député du département, ont écrit au Premier ministre Edouard Philippe pour proposer la création d'un chèque tourisme dès cet été à destination des Français les moins favorisés.

Un tire à dépenser dans les six mois

Selon ces élus, avec la crise du coronavirus, ce sont deux millions d'emplois directs et indirects dans le secteur du tourisme qui sont menacés avec 210.000 cafés et restaurants et 20.000 hôtels. L'idée serait de créer un titre de paiement spécifique, dédié au tourisme à dépenser dans les six mois. Ces chèques seraient réservés "aux 50% de Français dont le revenu est inférieur au revenu médian (moins de 1735 euros par mois pour une personne seule)" et permettraient "une relance ciblée" du secteur touristique.

Les collectivités s'engagent à payer

Ces élus parlent d'une dispositif "simple, lisible et connu" et demandent au Premier ministre de les réunir avec également les services de l'Etat et les acteurs du tourisme. Les collectivités qui signent cette lettre s'engagent à participer au financement de ces chèques.