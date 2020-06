Déconfinement : moins de chômeurs sans activité en mai, mais plus de chômeurs en activité partielle

Le nombre de chômeurs a diminué de 3,3% en mai, soit 150.000 inscrits en catégorie A en moins. Une baisse due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite (catégories B et C) avec le déconfinement, selon les chiffres de Pôle emploi publiés jeudi.

Ce nombre reste cependant au niveau très élevé de 4,426 millions, après les hausses exceptionnelles de 22,6% en avril et 7,1% en mars. Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter, de 1%, à 6,125 millions, son plus haut niveau historique.

Amélioration après l'explosion en avril

En avril dernier, le confinement généralisé en vigueur sur fond de crise sanitaire s'était traduit par une hausse mensuelle sans précédent.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France, c'est-à-dire sans activité, avait augmenté de 22,6 % (+ 843.000 par rapport à mars) en avril en France métropolitaine, selon les chiffres communiqués ce mercredi par le ministère du Travail. Du jamais vu depuis le début de la série statistique en 1996.