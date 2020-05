La relance éco : "On ne reprend pas un chantier d'un coup de baguette magique" dit la fédération du BTP 13

Certains chantiers ont pu se poursuivre pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône, mais l'activité a été fortement ralentie en raison des mesures sanitaires à respecter. Ce lundi 11 mai, jour du déconfinement il faut toujours respecter les mesures et tous les chantiers ne peuvent pas avancer aussi vite qu'en temps normal mais progressivement, le travail reprend avec tout l'équipement nécessaire. Aujourd'hui 60% des chantiers ont repris. Objectif : 90% d'ici la fin du mois de mai.

Le point important pour le BTP, ce sont les chantiers qui vont pouvoir reprendre chez les particuliers. Chantiers qui ne pouvaient plus se dérouler en raison des mesures sanitaires à respecter.

"La coactivité est une grosse difficulté, il faut beaucoup discuter, beaucoup négocier avec tous les partenaires. Il ne faut pas se précipiter pour reprendre parce que quand on reprend, on ne peut plus l'arrêter."