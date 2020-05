Déconfinement : plus de 6 500 visiteurs aux Docks Vauban ce samedi

Depuis une semaine, la vie reprend peu à peu avec le déconfinement les ville se réveillent. Au Havre, le centre commercial Docks Vauban a rouvert : 50 enseignes sur 53 000 m² mais évidemment une réouverture sans les restaurants, cinéma ou bien aires de jeux pour enfants.

A l'extérieur des Docks Vauban, beaucoup moins de voitures qui passent, on entend très bien les oiseaux qui pépient. D'habitude il est compliqué de trouver une place alors que là le parking est quasi-vide. A l'intérieur du centre commercial de 53 000m², les espaces détente, photomatons et aires de jeux pour enfant sont inaccessibles, barrés par de grosses bandes de ruban adhésifs. Certains kiosques alimentaires ont rouvert mais pas tous. En cette matinée les clients ne sont pas nombreux mais Amy est une habituée du centre, elle est donc venue profiter des rabais de réouverture :

C'est vide, y a personne. C'est étrange, en plus Primark est fermé."

Primark, la locomotive des Docks n'affiche pas de date de réouverture pour le moment. Il y a même une enseigne qui, elle, a définitivement fermé. Il s'agit de la librairie-papeterie Plein Ciel qui n'a pas survécu à cette crise sanitaire, cumulée aux conséquences de l'épisode Gilets Jaunes de 2018-2019 et des grèves de début d'année 2019.

A quelques pas, cette responsable d'une boutique de vêtement se montre satisfaite de la reprise :

Les cabines sont bloquées mais les clients comprennent parfaitement qu'il n'y ait pas d'essayage. C'est étrange, on a pas le contact habituellement mais on compense en discutant avec les clients."

Des clients, il y en a eu ce week-end malgré le beau temps. Plus de 6 500 visiteurs soit deux à trois fois moins de fréquentation tout de même, mais pour Clémence Grégoire la directrice des Docks Vauban, c'est un premier week-end réussit vu le contexte :

On se rend compte qu eles gens viennent avec une intention d'achat très précise, on a pas encore retrouver la flânerie et c'est normal !"