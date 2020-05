Déconfinement : port du masque obligatoire sur les marchés de Rouen

Les conditions de réouverture des deux principaux marchés de Rouen vont être élargies ce week-end des 22, 23 et 24 mai 2020. Le port du masque est désormais obligatoire sur tous les marchés de la ville.

La réouverture des marchés à Rouen a débuté progressivement avec le déconfinement et les conditions évoluent pour le week-end des 22, 23 et 24 mai prochains, en particulier sur les marchés Saint-Marc (rive droite) et des Emmurées (rive gauche). A Rouen, tous les marchés ont pu rouvrir dès la première semaine du déconfinement avec des jauges limitées comme le préconisait l’Etat.

Après le retour d’expérience de la semaine écoulée, la Ville indique qu'elle a décidé de maintenir ouverts tous ses marchés et d’apporter les évolutions suivantes :

le masque, jusqu’ici fortement préconisé, est rendu obligatoire sur les marchés ;

le marché des Emmurées du samedi 23 mai sera, à titre expérimental, ouvert avec une jauge de 50 commerces ;

la jauge du marché Saint-Marc sera portée de 50 à 100 commerces. Ainsi, les marchés de vendredi et samedi pourront accueillir l’ensemble des commerçants titulaires habituels. Le marché de dimanche pourra quant à lui accueillir la totalité, et exclusivement, des commerces alimentaires.