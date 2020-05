Déconfinement : Près de 3 millions d'euros pour le centre-ville de Laval

La Ville de Laval lance un grand plan de soutien aux entreprises, après cette période de confinement. Les 500 commerces de la ville et, notamment, les 350 de l'hyper-centre, ont été durement touchés par les effets de la crise sanitaire. La ville attribue, pour commencer, des aides directes, aux commerçants, aux artisans et aux TPE, pour un montant de 2,4 millions d'euros, dont 1,5 millons de l'agglo et 900 000 euros, du département. En bénéficieront, les entreprises de moins de 10 salariés.

La Ville met la main à la poche

Outre ces aides directes, la Ville propose la gratuité des loyers commerciaux, sur une période de trois mois, d'Avril à Juin. Cela concerne 76 entreprises, pour un coût de 120 000 euros. Les droits de terrasse ne seront pas réclamés, pour l'année 2019, y compris pour les marchés, ce qui représente un "manque à gagner" de 55 000 euros. Par ailleurs, pour tenter de faire revenir les consommateurs, dans le centre-ville, les stationnements seront gratuits tous les samedis.

Voies piétonnes et pistes cyclables

Toujours dans l'optique de rendre le centre-ville plus attractif, la Ville a décidé la piétonnisation de plusieurs rues, ce qui permettra, entre autres, de proposer des animations culturelles tous les vendredis soirs. Des pistes cyclables sécurisés vont être créées, dans les tout prochains mois. D'autre part, les travaux de voierie, prévus, notamment, dans une partie de la rue de Bretagne, vont être décalés, afin que les commerçants ne soient pas pénalisés. Ils seront reportés d'une année.