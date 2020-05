Déconfinement : PSA en Moselle est prêt à se remettre en marche

Avec 4.200 salariés sur ses usines de Metz-Borny et Tremery, PSA est le premier employeur privé de Moselle. La reprise d'activité de ses sites est donc observée avec attention. Le redémarrage des lignes de montage s'accompagne d'une batterie de mesures sanitaires que la majorité des organisations syndicales a validé lors d'un CSE (comité social et économique) jeudi soir. Le directeur des usines mosellanes Marc Bauden a détaillé la manière dont à partir de lundi prochain, la production va reprendre après deux mois d'interruption totale.

Marc Bauden, comment comptez-vous ménager les règles sanitaires et la reprise de la production ?

Le protocole sanitaire a été validé par la majorité des partenaires sociaux hier (sauf la CGT). Cela fait huit semaines que nous sommes arrêtés, mais cela fait aussi huit semaines que nous travaillons avec les organisations syndicales pour élaborer et mettre en œuvre ce protocole. La production se concilie avec ce protocole parce que nous redémarrons de manière très progressive. Nous avons accueilli 400 salariés cette semaine et la semaine prochaine nous passerons le cap des 1500 salariés sur les sites.

Avez-vous prévu une formation pour eux ?

C’est absolument nécessaire. Avant d’arriver, nos salariés ont déjà bénéficié d’informations et nous avons fait le maximum pour garder le contact avec eux pendant les huit semaines. Nous leur avons envoyé un document pour qu’ils connaissent les mesures principales, une vidéo a été mise à disposition pour leur expliquer ce qui va se passer le premier jour puisque c’est surtout là qu’on a de l’appréhension, quant on revient après huit semaines dans le contexte actuel. Après les avoir équipés des effets de protection (masque, lunettes, gel hydroalcoolique), on les emmène en formation collective pour leur présenter la centaine de mesures. Puis une formation individualisée avec leur chef d’équipe, et sur leur poste pour voir ce qui a changé, ce qu’ils auront à faire et bien intégrer la distanciation qu’ils vont devoir appliquer tout au long de leur journée de travail.

Des salariés seront-ils toujours en télétravail ?

C’est une solution dont a découvert ou redécouvert l’intérêt. Un certain nombre de nos salariés, notamment dans les équipes administratives, vont continuer en télétravail. Bien entendu, les équipes de production doivent venir sur site. Cette semaine, nous n’avions que des volontaires, environ 1000, et ils ont fait un travail remarquable pour faire appliquer le protocole sanitaire et redémarrer la production. Il y a une certaine fierté d’ailleurs à voir nos équipes engagées sur le terrain, nos partenaires sociaux avec toutes leurs sensibilités et diversité, chercher à faire en sorte que les choses se passent bien et nous aider à progresser.

Quel sera le rythme de reprise de la production ?

Cela va dépendre du redémarrage de nos clients et c’est ce qui fait la logique de notre progressivité. On ne va pas redémarrer toutes les lignes à tout prix, on va démarrer là où c’est intéressant, là où il y a des clients pour consommer nos moteurs et nos boites de vitesse. On espère être à 80% à la fin du mois de mai.

Des syndicats divisés sur les conditions de reprise

Force Ouvrière, syndicat majoritaire se satisfait des précautions mises en place par la direction. "Il y a des référents Covid qui ont été nommés pour s’assurer que les mesures sont mises en place. C’est plus sûr que quand on va dans un commerce" commente Christelle Di Gregorio, élue FO au CSE. A la CGT, le son de cloche est bien différent. Le syndicat ne s'oppose pas à la reprise du travail mais refuse de valider le protocole sanitaire. "On ne fait pas confiance à la direction" indique un élu qui dénonce "un fossé entre les promesses et la réalité."