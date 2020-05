Déconfinement : PSA redémarre à son tour ses usines, toujours aucune date de reprise pour Sochaux

Le constructeur automobile PSA (Peugeot, Citroën) a annoncé le redémarrage progressif de ses usines à partir de ce lundi, un mois et demi après l'arrêt provoqué par les mesures de confinement contre la pandémie de Covid-19. En France, les sites PSA ne rouvriront pas avant le 11 mai. La date de reprise de l'activité pour le site de Sochaux n'est pas encore connue.

Première vague "du 4 au 11 mai"

"Le redémarrage progressif et sécurisé de la production s'effectuera au cours des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l'activité industrielle entre le 4 et le 11 mai", a déclaré le groupe dans un communiqué, précisant que le redémarrage était prévu "à partir du 11 mai en France", notamment sur les sites de Caen, Charleville-Mézière, Douvrin, Metz, Mulhouse, Poissy, Saint-Ouen, Valenciennes ou encore Hordain.

Toujours pas de reprise à Sochaux

Si le site PSA de Sochaux tarde à rouvrir, c'est surtout faute de commandes. "On est pénalisé par le gouvernement qui n'a pas voulu rouvrir les concessions", assure une source syndicale contactée par France Bleu Belfort Montbéliard. Les sites français de PSA qui ouvrent dès le 11 mai sont les installations de mécaniques, comme à Poissy et Mulhouse (forge, fonderie, mécanique). A Valencienne, la production d'utilitaires doit reprendre également lundi prochain.

A l'étranger, la production des sites PSA devrait reprendre en Inde dès ce lundi 4 mai, en Autriche (Aspern), au Portugal (Mangualde) et au Maroc (Kenitra) à partir du mercredi 6 mai. Les sites Trnava (Hongrie), Saragosse (Espagne), Vigo (Espagne) devraient également reprendre le 11 mai.

La semaine dernière, la direction avait annoncé que la reprise à Sochaux se ferait de manière progressive, sans l'équipe de week-end (VSD) ni l'équipe de nuit. Les CDI travaillant la nuit ou le week-end seront affectés aux tournées de la journée, dans un premier temps.

Mesures sanitaires renforcées

PSA précise avoir préparé "un protocole de mesures sanitaires renforcées" pour protéger les salariés. Ce protocole a été "construit avec les services de santé", "partagé avec les organisations syndicales représentatives" et "a fait l'objet d'audits systématiques". Les mesures incluent notamment un contrôle de température à l'entrée des sites, des distributions de masques et gel hydro-alcoolique, et le respect de distances de sécurité.