Déconfinement : quelles mesures de sécurité pour les marchés en Savoie et Haute-Savoie?

Depuis le 11 mai, les marchés sont autorisés sauf si les maires ou les préfets estiment qu'ils ne sont pas en mesure de faire respecter les gestes barrières. Certains marchés vont donc ouvrir à nouveau et d'autres, déjà présents, vont s'adapter pour faire respecter les gestes barrières.

À noter qu'il est maintenant interdit de toucher les produits, les commerçants servent directement les clients avec des masques et des gants pour limiter les risques de transmission.

Savoie :

Chambéry : Le marché se tiendra à nouveau place de Genève comme avant le confinement et est étendu à l'hôtel de ville pour espacer suffisamment les stands. Le marché bio reprend aussi cette semaine. C'est aussi le cas des commerçants non alimentaires qui vont de nouveau pouvoir s'installer sur le marché. Les halles restent ouvertes aux mêmes horaires.

Aix-les-Bains : Le marché (alimentaire et non alimentaire) a ouvert de nouveau à partir de ce mercredi 13 mai. Il a été élargi autour de la place Clémenceau et du square pour respecter les distanciations (des places de stationnement ont donc été supprimées). Un sens unique de circulation est mis en place. Le port du masque et des gants est obligatoire pour les commerçants, les clients qui entrent dans les halles ont aussi l'obligation de porter un masque.

Albertville : Les marchés du mercredi, du jeudi et du samedi sont de nouveau ouverts. Les entrées et les sorties seront séparées et des personnes veilleront au respect des gestes barrières et des distances de sécurité dans les allées. Pour le moment seuls les commerçants abonnés sont autorisés à y prendre part.

Saint-Jean de Maurienne : Le marché est ouvert depuis plusieurs semaines. Il reste accessible uniquement aux commerçants abonnés avec des mesures de précaution comme des barrières le long de stands pour empêcher le contact des clients avec les produits. Aucun sens de circulation n'est mis en place.

La Motte Servolex : Le marché a ouvert de nouveau à partir de ce mardi 12 mai pour les commerçants abonnés uniquement. Les stands sont espacés et des files d'attentes avec un sens de circulation sont délimitées.

La Ravoire : Le marché étant resté ouvert pendant le confinement, il n'y a pas de changement pour La Ravoire qui ouvre son marché aux commerçants alimentaires et non alimentaires, qu'ils soient abonnés ou non.

Moûtiers : Le marché est ouvert uniquement aux commerçants habituels. Le port du masque est recommandé pour les clients. Des barrières délimitent le marché mais pas de sens de circulation imposé.

Bourg-Saint-Maurice : Le marché, rouvert depuis plusieurs semaines sera étendu et accueillera plus de commerçants (alimentaires et non alimentaires).

Saint-Alban en Leysse : les mesures restent les même que celles appliquées depuis le 1er avril. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée et un marquage au sol indique les distances à respecter.

Haute-Savoie :

Annecy : La plupart des marchés ont repris cette semaine dans l'agglomération d'Annecy avec un espacement des commerçants et des barrières pour délimiter le marché. Le marché du Boulevard Taine reste fermé car la configuration ne permet pas d'espacer suffisamment les bancs.

Annemasse : Le marché a repris dès mardi place de la Libération pour les commerçants alimentaires et les producteurs de plans et de fleurs uniquement. Des barrières sont mises en place à l'entrée avec du gel hydroalcoolique, ainsi que des contrôles pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps. Un sens de circulation unique est aussi mis en place.

Chamonix : Le marché est ouvert aux commerçants habituels (qu'ils soient dans l'alimentaire ou non). Mais le port du masque est obligatoire pour les commerçants et les clients (arrêté pris ce vendredi 15 mai). La place Mont Blanc est délimitée par des barrières et un filtrage est mis en place à l'entrée.

Cluses : La police municipale est présente pour faire respecter les distances de sécurité dans les deux marchés. Des barrières délimitent l'accès et du gel hydroalcoolique est en libre service à l'entrée.

Saint Julien en Genevois : le marché a ouvert de nouveau cette semaine. Il est ouvert uniquement aux commerçants habitués du marché. Cette semaine il était réservé aux commerçants proposant de l'alimentaire mais sera progressivement ouvert à tous les exposants. Les stands sont espacés et un sens de circulation est mis en place, délimité par des barrières. Du gel hydroalcoolique sera présent sur chaque stand (fourni par les commerçants).

Sallanches : Le marché est de retour sur les quais comme avant le confinement et n'est plus limités en terme de commerçants et de clients. Le port du masque est fortement recommandé et les commerçants doivent respecter les gestes de précaution, notamment ne pas laisser les clients entrer en contact avec les produits.