Déconfinement : quels changements dans notre quotidien dans l'Yonne ?

Sur la nouvelle carte du déconfinement, l'Yonne est désormais en vert. Réouverture des collèges et lycées, des bars et restaurants, des salles culturelles, fin de la limitation des 100 km... le déconfinement est large dans le département.

Comme on s'y attendait depuis quelques jours, l'Yonne et toute la région Bourgogne-Franche-Comté repassent en vert sur la nouvelle carte présentée ce jeudi après-midi par le gouvernement. Cela signifie que le coronavirus est en perte de vitesse et que la tension hospitalière est revenue à un niveau acceptable dans notre région. Même si la barre symbolique des 1000 décès a été dépassée ce mercredi 28 mai dans la région.

Quels changements pour notre quotidien dans l'Yonne ?

Ce passage en vert va permettre de rouvrir, à partir du mardi 2 juin, les parcs et jardins, les bars et les restaurants, les salles culturelles, mais avec le respect des gestes barrière et l'application de mesures sanitaires importantes. Pour les bars et restaurants par exemple, il y aura 1 mètre minimum de distance entre chaque table, pas plus de 10 personnes par table, et le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients quand ils ne sont pas à table.

L'interdiction de parcourir plus de 100 km à vol d'oiseau est levée. L'ensemble des écoles, collèges et lycées devraient rouvrir le 2 juin (60 à 75% des écoles étaient ouvertes cette semaine dans l'Yonne). Pour les lycées, l'ouverture se fera sur au moins un des 3 niveaux, Secondes, Premières et Terminales.