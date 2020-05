Déconfinement : les marchés de plein air ouverts dans les Pyrénées-Orientales

Les forains des Pyrénées-Orientales commencent à trouver le temps long ! Suite au confinement les marchés de plein air du département restés ouverts sur dérogation préfectorale n'ont été autorisés qu'aux stands vendant des denrées alimentaires. En revanche, tous les marchands ambulants de produits manufacturés ont du cesser du jour au lendemain leur activité. Panorama non-exhaustif de la situation des principaux marchés du département.

Les marchés qui fonctionnent

Dans de nombreuses communes, le marché est resté ouvert pendant le confinement sur dérogation, comme à Perpignan, au Barcarès, à Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Banyuls-dels-Aspres, Prats-de-Mollo, Olette, Espira-de-l'Agly, Sorède, Saillagouse, Villeneuve-de-la-Raho ou Torreilles.

Les marchés alimentaires sont également restés ouverts les vendredis à Ille-sur-Têt, Toulouges, Elne et Alenya, les lundis à Rivesaltes, le mardi à Cerbère, le jeudi à Amélie-les-Bains , les mardis et samedi à Prades, les jeudis et dimanche au Boulou.

Les marchés qui reprennent

Le marché de Port-Vendres a rouvert samedi dernier avec une quinzaine de commerces présents.

Le marché de Rivesaltes a repris ce lundi 11 mai, celui de Vinça mardi.

Le marché de Saint-Laurent-de-la-Salanque reprendra jeudi et dimanche, mais seulement avec de l'alimentaire pour débuter, tout comme à Collioure où 20 à 30 commerçants sont attendus ce mercredi 13 mai.

Canet-en-Roussillon va agrandir son marché ce dimanche pour permettre la distanciation physique et la mixité des commerces alimentaires et de produits manufacturés.

Les marchés qui sont encore en attente

À Saint-Cyprien la décision de réouverture du marché et des modalités d'organisation seront prises à la fin du mois de mai.

À Salses-le-Château, la mairie attends de finaliser les différentes rentrées scolaires avant d'étudier un dispositif sanitaire qui permettra d'accueillir de nouveau un marché.

La commune de Pollestres n'a pas encore annoncé de date de réouverture pour son marché.