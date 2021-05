Déconfinement : "ravi et impatient" de rouvrir le 19 mai indique le directeur du musée Aéroscopia à Blagnac

Le monde de la culture a poussé un "ouf" de soulagement jeudi dernier, se réjouissant d'avoir "enfin un calendrier" de réouverture annoncé par le président de la République, tout en s'inquiétant d'inconnues sur les modalités concrètes de cette reprise et du maintien du soutien de l’État.

En ce qui concerne les musées, ils pourront rouvrir le 19 mai mais avec une jauge maximale de 50 % et des protocoles sanitaires adaptés aux lieux et activités. Rencontre avec Guillaume Manet, directeur du musée Aéroscopia à Blagnac qui était l'invité ce mardi matin de France Bleu Occitanie.

Serez-vous prêt à rouvrir dès le 19 mai ?

Nous vous confirmons que nous allons bien rouvrir mais pas à la date du mercredi du 19 mai mais à celle du samedi 22 mai. Nous avons pris la décisions dans un premier temps de n'ouvrir que les weekends et les jours fériés. Ça fait très bizarre d'avoir un musée à l'arrêt depuis plusieurs mois nous sommes ravis et nous attendons avec impatience la réouverture pour que le public puisse se réapproprier notre lieu.

Ça prend du temps de rouvrir un musée ?

Ça prend énormément de temps. Il faut bien avoir conscience que le musée est fermé depuis plus de cinq mois maintenant donc il y a beaucoup de choses à faire. On prévoit notamment le nettoyage de tous les avions à l'intérieur de la halle. Cela représente plus d'une trentaine d'aéronefs dont 3 gros porteurs qu'il faut nettoyer. Ainsi qu'une remise en état de tous les systèmes et donc on envisage également une répétition générale pour s'assurer que tout sera opérationnel pour la réouverture global au public.

En tant normal, votre jauge maximum est de 1.500 personnes en instantanée, ça sera combien à la réouverture ?

On attend les décisions définitives qui doivent être données aux alentours du 10 mai. Après le premier confinement, on avait rouvert avec une jauge fixée à 500 visiteurs donc c'est une piste... Il faut savoir que le musée Aéroscopia présente plus de 33.000 mètres carrés d'espace de visite et donc même en tant normal une jauge à 1.500 ça laisse plus de 20 mètres carrés par personne.

Par conséquent, est-ce-qu'il faudrait que la jauge soit proportionnelle au lieu ?

Pour moi ça me paraitrait logique. Un espace comme le musée Aéroscopia c'est plus vaste que certaines grandes surfaces où on peut avoir des jauges beaucoup plus importantes d'autant que nous sommes équipés de tripodes donc on peut maitriser les flux assez facilement. Maintenant, on se pliera aux décisions gouvernementales sans aucun soucis.

Est-ce que les visites guidées seront toujours possibles ?

Oui, nous envisageons de relancer les visites guidées thématiques ainsi que les ateliers à destination des enfants. On sait adopter les jauges en fonctions des activités et des contraintes sanitaires.

(...)

En ce qui concerne la réouverture, pour l'instant nous n'avons pas d'expositions particulières de prévues. Mais je peux vous dire que nous avons un nouvel appareil qui va entrer dans la collection. Il faut savoir que des aéronefs c'est pas tous les jours qu'il y en a un qui arrive et là on va bientôt accueillir un petit nouveau dans la halle. Je n'en dis pas plus et j'invite les plus curieux à venir le découvrir.

Pour cet été, on prévoit pas mal d'animations sachant qu'en 2020 nous devions en théorie accueillir notre millionième visiteur et que l'échéance a été repoussée en raison de la fermeture. Il y a donc de grande chance que nous atteignions cette barre au mois de juillet prochain et donc on prévoit des animations pour fêter ça.

Plusieurs villes comme Marseille et Lille annoncent la gratuité des musées pour la réouverture. C'est quelques chose que vous envisagez ?

Alors non aujourd'hui ce n'est pas envisagé au niveau du musée Aéroscopia tout simplement parce que le musée est en délégation de service public qui a confié la gestion à une entreprise privée donc nous ne pouvons malheureusement pas nous permettre d'envisager la gratuité. On se pose des questions sur des tarifs réduits mais ce n'est pas simple. Pour l'instant il est prévu que nous rouvrions de façon normale.