Déconfinement : ré-ouverture des marchés de Vienne, Bourgoin-Jallieu, la Tour-du-Pin et Villefontaine

Les marchés peuvent rouvrir et reprendre une activité plus normale depuis l'entrée en vigueur du déconfinement en France et en Isère. Pour cela il fallait une dérogation préfectorale. Dans le Nord du département, c'est notamment le cas à Bourgoin-Jallieu, Vienne, la Tour-du-Pin et Villefontaine. Des règles sanitaires sont bien évidemment prévues pour éviter tout comportement à risque.

Bourgoin-Jallieu

Tous les marchés de la commune sont de retour, les mêmes jours et aux mêmes horaires. Cela concerne :

Le mercredi à Champ-Fleuri.

à Champ-Fleuri. Le jeudi sur le parking Hector Berlioz et sur la place Charles-de-Gaulle.

sur le parking Hector Berlioz et sur la place Charles-de-Gaulle. Le samedi sur le Champ-de-Mars.

sur le Champ-de-Mars. Le dimanche à nouveau sur le parking Hector Berlioz et sur la place Charles-de-Gaulle.

Chaque étal devra être séparée par une distance minimale de 5 mètres. Les clients ne pourront pas s'approcher à plus d'un mètre des comptoirs et devront respecter un sens de circulation au sein du marchés. La police municipale effectuera des rondes pour s'assurer du respect de ces règles.

Vienne

Dans la vallée du Rhône iséroise, à Vienne, la ré-ouverture des marchés a aussi été acceptée par la préfecture. Le redémarrage a eu lieu ce mardi à Etressin et va se poursuivre toute la semaine :

le mardi à Estressin.

à Estressin. le mercredi sur la place de Miremont et à l’Isle.

sur la place de Miremont et à l’Isle. le vendredi sur la place de Miremont et Avenue Berthelot.

sur la place de Miremont et Avenue Berthelot. le samedi dans l’ensemble du centre-ville avec une emprise étendue au cours Brillier et à la place des Allobroges.

dans l’ensemble du centre-ville avec une emprise étendue au cours Brillier et à la place des Allobroges. le dimanche sur la place de Miremont.

Côté sécurité, les stands doivent être séparés de deux mètres et reliés par du ruban ou des barrières pour éviter tout croisements entre clients, qui ont l'interdiction formelle de toucher aux marchandises. La mairie de Vienne a aussi demandé la présence de la police municipale, ainsi que celle d'un agent de la ville, pour faire respecter ces consignes. Les commerçants sont eux aussi priés de respecter les règles. En cas de manquement, ils pourraient être tout simplement exclu de façon définitive.

La Tour-du-Pin

Là aussi, la ré-ouverture est accompagnée de la mise en place des gestes barrières. Il s'agit des marchés habituels :

le mardi matin sur les places Antonin Dubost et du 8 mai 1945.

sur les places Antonin Dubost et du 8 mai 1945. le mercredi sur la place Dubost de 16 à 20h.

sur la place Dubost de 16 à 20h. le samedi sur les places Carnot et Prunelle. Il est aussi évoqué un déploiement sur le Champ-de-Mars en plus de deux places habituelles.

Villefontaine

A Villefontaine, ce mercredi 13 mai est aussi le jour du retour du marché du centre-ville sur la place Victor et Hélène Basch. Le marché des Roches sera à nouveau là dès samedi 16 mai.

Les horaires restent inchangés, de 8h30 à 12h30 pour les deux marchés. Pour garantir la sécurité des clients et des commerçants, un périmètre de sécurité et des dispositifs de protection des étals seront mis en place.