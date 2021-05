Déconfinement : rebond d'activité chez les grossistes à Nîmes

Dans les rayons de l'entrepôt Metro, à Caissargues, Jean Vidau pousse un énorme caddie, rempli à ras bord. "Des boissons, des produits de nécessité, de la farine, du sucre, du thé, liste le restaurateur installé à Castillon du Gard, en pointant son chariot. Il faut tout racheter, sept mois de fermeture, ça fait pas mal !" Comme lui, de nombreux restaurateurs viennent faire le plein depuis plusieurs jours pour préparer la réouverture, prévue le 19 mai. Le magasin Metro retrouve son affluence habituelle, avec environ 300 clients par jour,

Juste à côté, au rayon poissonnerie, Patrice Cassany, propriétaire d'un restaurant à Tarascon, se prépare à innover pour la reprise. "J'ai la plancha que j'ai acheté ici, s'enthousiasme-t-il. On va développer tout un système de tapas pour les clients en terrasse, c'est la nouveauté pour l'été !" Zuinera, elle, est plus frileuse. Avec 40 couverts en terrasses contre 80 habituellement, elle a revu ses emplettes à la baisse. "On adapte les courses en fonction des règles qu'on nous impose, explique-t-elle. On fait vraiment des courses juste pour démarrer, je dirais même moins qu'à moitié. On a tellement peur de subir encore des pertes qu'on va à tâtons. On est obligés, peut-être que d'ici une semaine ou un mois ils nous feront refermer!"

Elle prévoit de venir chez son grossiste plus souvent, mais avec des paniers moins fournis. Les restaurateurs avancent pour le moment dans le flou. Le directeur de l'entrepôt METRO de Nîmes, Stéphane Vesz, compte sur une nouvelle accélération à partir de la deuxième étape de déconfinement, le 9 juin : "nous sommes prêts, avec des rayons bien fournis, totalement achalandés pour accompagner nos clients dès maintenant mais forcément, il y aura un regain d'activité supplémentaire avec l'élargissement des jauges et le recul du couvre-feu, ça se répercutera forcément sur les achats dans notre établissement."

Stéphane Bornet, gérant du Promocash de Nîmes, connait un regain d'activité. © Radio France - Lise Roos-Weil

Même constat chez Promocash, à Nîmes. Après une baisse de 80% du chiffre d'affaire à cause de la crise sanitaire, les restaurateurs sont revenus en nombre avec une journée record ce lundi. Plus de 150 chariots passent en caisse chaque jour. Mais les clients ont aussi changé leurs habitudes. "Ils vont notamment continuer à faire de la vente à emporter. Il faut qu'on reste très présent là-dessus, explique le gérant, Stéphane Bornet, entre deux urgences à régler. Ça implique de proposer des produits déjà élaborés qui vont être assemblés, ou encore de travailler sur tous les emballages. Il y a une vraie pénurie sur les emballages en France actuellement." Le gérant l'assure : "on est à 200% pour la réouverture !"