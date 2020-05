Déconfinement : réouverture des voies sur berges, du Champ-de-Mars et bois de Vincennes et Boulogne le 11 mai

Dans un communiqué de presse, la préfecture de Paris détaille les mesures de déconfinement pour l’Île-de-France. Certains lieux seront de nouveau accessibles au public à partir du lundi 11 mai : le Champ-de-Mars et les voies sur berges notamment. Les parisiens n'auront plus à attendre 19 heures pour faire leur footing.

Même si la région Île-de-France reste une zone de circulation active du nouveau coronavirus, le préfet de police de Paris prend de nouvelles mesures, en accord avec la mairie de Paris. Les bois de Boulogne et de Vincennes vont ainsi rouvrir intégralement, le Champ-de-Mars et l'esplanade des Invalides seront de nouveau accessibles, tout comme les voies sur berges, "sur toute leur longueur et pour tous les usagers". Enfin, les sportifs pourront de nouveau aller faire leur footing à n'importe quelle heure mais les sports collectifs ou de contact resteront interdits, même en plein air. Les parcs et jardins de la ville restent fermés jusqu'à nouvel ordre, mais "le préfet de police rééxaminera cette situation dès que les contraintes réglementaires ou les données sanitaires évolueront", précise le communiqué.

Pour les 14e, 17e et 18e arrondissements de la capitale, la préfecture de police de Paris annonce que "les mesures de régulation de certaines zones commerçantes seront levées". Les commerces pourront ainsi rouvrir aux horaires habituels, et réinstaller leurs contre-étalages. Ceux qui ont été fermés pour non-respect des mesures barrière pourront de nouveau accueillir des clients. Mais la préfecture précise que des contrôles stricts seront assurés, avec des fermetures administratives ou de nouvelles régulations des horaires si nécessaire.

"La vie économique parisienne pourra reprendre"

La préfecture de police précise également que "la vie économique pourra reprendre, sous réserve du respect, par chaque entreprise ou commerce des préconisations édictées par le ministère du Travail". Ainsi, les marchés alimentaires et non alimentaires, qu'ils soient en plein air ou couverts, rouvriront dès le mardi 12 mai "selon un cahier des charges rigoureux". Resteront en revanche fermés jusqu'à nouvel ordre, les centres commerciaux et grands magasins de plus de 40.000 m2, comme le Forum des Halles, les Galeries Lafayette Haussman, ou le centre Beaugrenelle, les cafés restaurants et bars, les cinémas et autres lieux de culture et les lieux de sport fermés.

En ce qui concerne les musées, la liste et le calendrier de réouverture seront discutés dans les jours à venir entre les différents acteurs, "selon leur fréquentation, leur configuration et les modalités d’organisation sanitaire proposées par leurs gestionnaires". Les cimetières de la capitale rouvriront quant à eux partiellement. Leur accès va demeurer prioritairement réservé aux cérémonies de recueillement et obsèques dans la limite de 20 personnes. Pour les familles et proches qui voudront se recueillir sur les sépultures, ce sera autorisé en matinée et le dimanche.