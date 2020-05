Déconfinement : réouverture du polygone Montpellier avec des règles strictes

L'heure du déconfinement a sonné. Ce lundi 11 mai est le jour du début de la "Libération". Les commerces ( sauf restaurants et bars) sont autorisés à rouvrir leurs portes. C'est le cas du centre commercial Odysseum à Montpellier, du Polygone de Béziers ( de 11h à 19h jusqu'à vendredi puis dès 10h à partir du samedi 16 mai ) et également du centre commercial Polygone de Montpellier avec des règles très strictes.

Un lâché de colombes

A 11 h, des colombes seront symboliquement lâchées à l'entrée du centre commercial du centre ville de Montpellier( Hérault) pour marquer ce jour spécial. Il aura lieu coté place de la Comédie, la seule entrée accessible. Côté Echelles de la ville l'accès restera impossible.

Les clients qui devront obligatoirement porter un masque seront comptés aux portes, ils ne devraient pas être plus de 1500 au maximum contre 30 000 en moyenne d'habitude. Des clients qui vont circuler tous dans le même sens pour ne pas se croiser. 15 hôtesses seront la pour les guider et gérer les éventuelles files d'attente devant les boutiques. Les plus petites ne pourront accueillir que 2 ou 3 clients en même temps.

Désinfection scrupuleuse

Aux Galeries Lafayette les vêtements essayés par la clientèle en cabine seront nettoyés avec un fer vapeur ou laisser de coté durant 24h. Même chose pour les sacs ou les chaussures qui une fois touchées seront placés dans des bacs. 60 bornes de gel hydroalcoolique sont à disposition à tous les étages du centre commercial qui ces derniers jours a été scrupuleusement désinfecté, jusqu'au parking qui seront gratuits pendant 3 heures jusqu’à fin juin.

Avec le coronavirus, les travaux de rénovation du Polygone ont été interrompus notamment la pose de la verrière. L'inauguration prévue initialement à l’automne est reportée à la fin de l'année voir au printemps 2021.