Déconfinement : reprise inégale pour les artisans en Moselle

Moins de la moitié des artisans de Moselle ont pu reprendre leur activité avec le déconfinement. Le gros des troupes, les cafés et restaurants attendent toujours le feu vert.

La reprise était très attendue par les artisans de Moselle affirme Liliane Lind, présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du département, elle même propriétaire d'un salon de coiffure à Stiring-Wendel. Pour autant, seulement 45% des 19.000 adhérents de la CMA 57 ont pu retrouver une activité. Les bars et restaurants sont toujours fermés et le secteur du bâtiment en encore en phase de reprise progressive.

Rendez-vous et surcoût sanitaire

Se sont surtout les clients qui sont heureux. Dans son salon, Liliane Lind affirme que ses clients "sont prêts à attendre des rendez-vous jusqu'à 15 jours voire 3 semaines." Elle a étendu ses horaires d'ouverture et a même dû mettre en place des rendez-vous. Les mesures barrières sont respectées, bien que contraignantes. "Le plus difficile est de tenir le masque toute la journée, c'est difficile de parler."

Certains professionnels ont également mis en place un surcoût lié aux dépenses supplémentaires. Une augmentation de 2 à 6 euros en fonction des salons de coiffure ou d'esthétique. "Nous nous sommes mis d'accord sur une prestation sanitaire. Pour compenser le manque à gagner, le temps passé à nettoyer les sièges ou les outils, l’achat des masques, du gel..." Un surcoût qui devrait disparaître lorsque les mesures seront assouplies et qui est "plutôt bien pris par la clientèle" assure Liliane Lind.

Aides très sollicitées

Pour ce qui concerne les aides, la présidente de la CMA de Moselle reconnait qu'"on pourrait faire beaucoup plus, surtout au regard du manque à gagner." En Moselle, les artisans ont massivement eu recours au fond de solidarité (30%) et au dispositif de chômage partiel (25%). "Nous avons surtout dû orienter les artisans qui se sentent un peu perdus au milieu de toutes les aides et les informations" conclut Liliane Lind qui incite les professionnels à contacter la CMA pour obtenir de l'aide.