Déconfinement : reprise progressive à PSA Sochaux, sans production le week-end et la nuit

Le scénario de reprise se précise un peu plus chez PSA à Sochaux. On savait que la reprise de la production se ferait de manière progressive, on sait depuis ce mardi que cette reprise se fera sans l'équipe de week-end (VSD) et l'équipe de nuit. Ces deux équipes seront provisoirement suspendues, a annoncé la direction ce mardi lors du CSE mensuel, comité social et économique.

"Les salariés concernés basculeront provisoirement en horaire de doublage (journée). Le dispositif de l’ACCAC sera enclenché pour tous les salariés concernés afin de limiter l’impact sur la paie. En outre, ils bénéficieront d’une priorité de réaffectation dans leur horaire d’origine le moment venu dans l’ordre de redémarrage des tournées", explique la direction de l'usine de Sochaux.

1.600 salariés concernés

Selon les syndicats, près de 1.600 salariés sont concernés par cette annonce, dont 600 intérimaires. Pour les intérimaires, les contrats seront menés à leur terme, puis ne seront pas renouvelés. Les CDI seront affectés aux tournées de la journée. Le site PSA de Sochaux emploie actuellement 7.280 personnes en CDI et 1.682 intérimaires, toujours selon les organisations syndicales.

PSA entre dans une crise économique sans précédent (Force Ouvrière)

Force Ouvrière, premier syndicat représentatif chez PSA, estime que le constructeur "même pas sorti de la crise sanitaire", entre désormais "dans une crise économique sans précédent". Concernant la suspension des équipes de nuit et VSD, la CFE-CGC pointe "une décision court termiste qui tourne le dos aux succès des modèles phares de Sochaux".

Pour la CGT, "chaque salarié en CDI, CDD PSA ou intérimaire doit pouvoir retrouver son emploi, là où il l’a laissé avant le départ en confinement, dans son équipe, dans sa tournée et son horaire lorsque la situation sanitaire le permettra".

Pas de date de reprise

Ce mardi, la direction n'était pas en mesure d'annoncer une date de reprise de la production. "Quand l’heure de la reprise aura sonné en fabrication, seule une équipe sur les six reprendra le chemin des ateliers", écrit la direction. Les dates de congés d'été ne sont également pas connues. Elles devraient être précisées d'ici fin juin. Début avril, quatre syndicats avaient validé un accord sur le chômage partiel et les congés.