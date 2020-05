Des plaques de plexiglas pour protéger les clients dans des petits restaurants de Laval

Difficile de respecter la distanciation sociale dans tous les restaurants de Laval. Certains établissements ne sont pas assez grands pour espacer chaque tablée d'un mètre, comme le demande désormais le gouvernement pour leur permettre de rouvrir, sans mettre en péril leur chiffre d'affaires. Certains vont donc installer des plaques de plexiglas pour séparer les clients.

Dans la crêperie Ty Billig située rue des Serruriers, le gérant n'était pourtant pas fan du concept au départ. Mais "on ne peut pas perdre 50% de notre capacité d'accueil", explique-t-il. Hervé Châtaignère a donc commandé, sans même attendre les annonces du gouvernement, six panneaux de plexiglas réalisés par l'Atelier Saint-Victor, basé à Mayenne. Un investissement d'environ 1.500 euros, préférable selon lui à la diminution du nombre de tables. "Ils font _1m80 de haut sur 70 centimètres de large_, indique-t-il. Au départ ils étaient plus larges et devaient s'installer de chaque côté de la table ainsi que derrière, je voyais mal comment faire".

La crêperie Ty Billig a commandé des panneaux de plexiglas à installer entre les tables où la distanciation ne peut être respectée © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pas de tables encadrées de toutes parts

Pas question d'installer un panneau de plexiglas entre chacune des tables : le gérant de la crêperie va gérer l'agencement de sorte à éviter un tunnel de parois. "Les panneaux amovibles peuvent se déplacer selon le nombre de clients et de la capacité des tables sur chaque salle, c'est plus simple pour nous, indique Hervé Châtaignère. Ça permet de _différencier les petites tables de deux de celles d'à côté_, où on peut mettre une tablée de quatre ou six personnes".

L'objectif, c'est d'éviter l'aspect "box".

La séparation de son restaurant en trois salles lui permet aussi de répartir les panneaux de plexiglas de façon plus équilibrée. "On ne va _pas en mettre partout car on va garder des distances d'un mètre entre certaines tables_, précise le patron de la Ty Billig. C'est juste pour que nos clients se sentent en sécurité et pour protéger le personnel".