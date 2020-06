Déconfinement : "Rugissons ensemble", une campagne pour inciter à acheter local dans le Nord Franche-Comté

"Vous avez toujours pu compter sur eux, maintenant ils comptent sur vous". Une phrase forte, et une image, le Lion, symbole de résistance. Pour la première fois, l'ensemble des trois intercommunalités du Territoire de Belfort (Sud Territoire, Grand Belfort et Vosges du Sud) unissent leurs forces dans une campagne de communication commune visant à promouvoir le commerce de proximité et les circuits courts.

Avec l'épidémie de covid-19, et après plusieurs semaines d'un confinement inédit, c'est toute une économie locale qui cherche à repartir. Artisans, commerçants, activités de services... de nombreuses PME du département se retrouvent aujourd'hui en difficultés, certaines ne sont même pas sûres de pouvoir se relever.

Rugissons ensemble - Consommons local

Avec cette campagne de communication - distribution de flyers, affichage sur les panneaux des agglomérations -, les collectivités locales lancent un appel à la solidarité. Elles invitent chacun à se montrer "citoyen, solidaire et responsable", et à consommer local, pour aider les artisans du Nord Franche-Comté à retrouver de l'activité. La campagne est déclinée aussi sur les réseaux sociaux.

Le visuel de la campagne s'affiche sur les réseaux sociaux. - Dossier de presse

"Plus que jamais, les entreprises de votre commune ont besoin de notre soutien à tous, c'est en consommant local que nous participerons à l'activité économique et sociale de notre département, soyons solidaires !", écrivent d'une même voix ces collectivités et leurs partenaires (Préfecture du Territoire de Belfort et Chambre interdépartementale des Métiers et de l'Artisanat).

De nombreux outils développés

Pour aider les consommateurs à acheter local, plusieurs sites internet existent déjà dans le Nord Franche-Comté, en voici une liste non exhaustive.