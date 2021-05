Déconfinement : "On s'attend à un très bon week-end à l’aéroport de Marseille-Provence" (Philippe Bernand)

Vous allez peut-être profiter du week-end de la Pentecôte pour prendre l'avion et vous évader. Vous ne serez pas seuls à partir de l'aéroport Marseille-Provence. Sur France Bleu Provence, le président Philippe Bernand assure que "c'est un bon week-end qui s'annonce". Une soixantaine de vols sont annoncés au départ de Marseille avec des destinations différentes, les différentes compagnies (Ryanair, Lufthansa, Ibéria) reprennent du service. Le ciel sera donc un peu plus chargé que ces dernières semaines : "On a vécu quelques mois difficiles puisqu'on était à pratiquement 20% du trafic 2019 pendant les premiers mois de l'année et on a tendance à remonter vers 40, 50% du trafic 2019, on espère que cet été on sera dans cette mouvance-là".

Pour intensifier le trafic, l'aéroport a annoncé il y a quelques jours de nouvelles destinations pour cet été, au total 115 destinations ouvertes, 124 étaient programmées au cours de l'été 2019. Et le président de l'aéroport est optimiste.

"Le remplissage des avions et les réservations ont l'air très bonnes. On croise les doigts, mais on devrait avoir un assez bel été." - Philippe Bernand

Un flux de voyageurs à gérer en raison des tests et des contrôles

Le patron d'Aéroports de Paris se dit inquiet pour la gestion des flux de voyageurs au cours de l'été à cause de la lourdeur des contrôles sanitaires liés au Covid-19, à Marseille le président de l'aéroport assure que tout est mis en œuvre pour faciliter le protocole : "à Marseille, on a la chance d'avoir beaucoup de soutien pour les tests, notamment les marins-pompiers, et on peut leur rendre hommage. Ça prend du temps de faire les tests, je ne dis pas que ce sera simple. Mais c'est notre métier, c'est notre mission et on sera au rendez-vous.