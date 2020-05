Stéphane Bern et le président du Centre Val-de-Loire demandent la réouverture rapide des sites touristiques

Dans une lettre au président de la République et au Premier ministre, Stéphane Bern et François Bonneau demandent la réouverture la plus rapide possible, "au plus tard début juin" de tous les sites touristiques du Centre Val-de-Loire (châteaux, parcs, jardins, sites patrimoniaux).

Dans un courrier adressé lundi au président de la République et au Premier ministre, Stéphane Bern et François Bonneau, ainsi que les responsables de châteaux, parcs, jardins et sites patrimoniaux, demandent la réouverture la plus rapide possible, "au plus tard début juin", des sites touristiques du Centre Val-de-Loire.

Stéphane Bern ambassadeur des 500 ans de la renaissance et Jean-Louis Sureau directeur du Château d'Amboise © Radio France - ©Marie-Ange Lescure

Le président (PS) de la Région Centre Val-de-Loire et le "Monsieur Patrimoine", nommé en 2017 par Emmanuel Macron , écrivent : "il en va de la survie de très nombreux sites qui font à la fois l'attractivité, la fierté et la renommée de la France et la vitalité économique des territoires qui composent les territoires de notre région Centre Val-de-Loire."

L'accès aux sites, comme les châteaux (Chambord, Chaumont-sur-Loire, Amboise, Chenonceau, Villandry, Cheverny, Valençay, Sully-sur-Loire, Rivau, Ainay-le-Vieil, Anet, le Domaine de Poulaines sont cités dans le courrier), le zooparc de Beauval, les parcs, jardins, est "souvent organisé autour de déambulations en extérieur" et "totalement compatible avec l'absolu respect des règles sanitaires".

"La densité maîtrisée des visiteurs permet le respect des distances", assurent les signataires qui ajoutent que "plus que n'importe où ailleurs, la vie sociale peut y reprendre en s'adaptant aux règles nouvelles".

Une réelle menace pour la survie économique des sites"

L'aspect économique est évidemment mis en avant par François Bonneau, Stéphane Bern et les responsables de sites touristiques. Ils évoquent "une réelle menace pour la survie économique d'un certain nombre de sites touristiques et patrimoniaux" et ajoutent que des milliers et des milliers d'emplois sont menacés.

François Bonneau, président de la Région Centre Val-de-Loire, le 10 février 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Enfin, le courrier se termine par un aspect plus "psychologique" : le Centre Val-de-Loire, "espace de nature et de culture" sera certainement prisé par les Français, après la longue période de confinement : "dans ces sites protégés et passionnants, ils pourront s'échapper sans risque et retrouver lors de découvertes vivifiantes et apaisantes l'énergie et la confiance en notre avenir commun".