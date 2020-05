Les établissements lavallois qui veulent installer ou étendre leur terrasse dans les prochaines semaines vont pouvoir en faire la demande. La ville met en place un dispositif pour faciliter leur extension, au vu des restrictions d'accueil à l'intérieur des bars, restaurants et cafés.

Déconfinement : Laval va faciliter la création et l'extension de terrasses pour les commerçants

Faciliter l'installation de nouvelles terrasses ou l'extension de celles déjà existantes : à Laval, les commerçants vont pouvoir en faire la demande auprès de la ville, pour pallier le manque à gagner en salle avec les nouvelles règles sanitaires qui imposent un mètre de distance entre chaque table.

Une extension des terrasses facilitée

"J'y suis très favorable car on veut que la vie reprenne autour de nos bars, cafés et restaurants", lance le maire sortant François Zocchetto. La ville avait déjà annoncé l'exonération du droit de terrasse pour cette année. "On propose aux commerçants de nous adresser une _demande écrite avec un plan, montrant la façon dont ils souhaiteraient s'installer_, avec le respect du mètre de distance entre les tables, indique-t-il. Ils doivent aussi avoir l'accord des commerçants voisins s'ils veulent déborder sur leur trottoir".

Pendant l'été, on va étudier avec beaucoup de souplesse les demandes.

Pour ceux qui souhaitent créer une terrasse afin de relancer plus facilement leur activité, "c'est possible de façon temporaire ou même définitive" selon les circonstances assure François Zocchetto. 74 commerces en possèdent déjà une à l'année, qu'il s'agisse de bars, restaurants, PMU ou même boulangeries.

Des rues fermées pour les terrasses ?

"On pourra même aller jusqu'à fermer certaines portions de rue peu fréquentées par les voitures temporairement, indique François Zocchetto. Place des Acacias par exemple, on a deux cafés avec des terrasses qu'on peut étendre sur la voie". Ce ne sera pas possible partout tempère-t-il.

L'idée pour la ville est d'accorder les extensions ou non selon la géographie des lieux, pour maintenir un passage sécurisé pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Les décisions vont donc se prendre au cas par cas.