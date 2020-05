Déconfinement : un chef d’entreprise sur cinq envisage de licencier dans les Hauts-de-France

France Bleu Nord révèle ce jeudi la troisième enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-France concernant l’impact du coronavirus sur l’économie régionale. Et la situation s’aggrave au fil des semaines.

Comme en mars, comme en avril, la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hauts-de-France a mené une troisième enquête pour le mois de mai : 2942 chefs d’entreprise ont été interrogés du 5 au 12 mai.

La moitié (51%) des entreprises nordistes accusent désormais une baisse de leur chiffre d’affaire : c’est quatre fois plus qu’au mois de mars, au début du confinement (14%) et huit points de plus qu’au mois d’avril (44%). C’est la zone du Hainaut qui est la plus touchée par rapport à l’Artois et au Littoral ; la métropole lilloise étant encore la plus préservée.

Sans surprise, la restauration et l’hôtellerie (64%) pâtissent le plus de cette baisse de chiffre d’affaire. Suivent les services (59%) et le commerce de détail (52%).

Six mois pour un retour "à la normale"

Et les perspectives ne sont pas très enthousiasmantes. 40% seulement des entreprises des Hauts-de-France ont repris totalement le travail avec le déconfinement, 35% partiellement. En moyenne, les patrons estiment à six mois le délai pour retrouver le niveau d’activité d’avant le confinement.

Pire : un entrepreneur sur cinq envisage désormais de licencier, une part qui grimpe à un tiers dans le secteur de la restauration. Mais seul 1% des entreprises nordistes dit envisager un arrêt définitif de l’activité.