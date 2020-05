Déconfinement : un "rendez-vous" pour le climat ce samedi à Rouen

C'est un premier rassemblement des défenseurs de l'environnement depuis le déconfinement. La "Coalition Climat" organise un "rendez-vous" à Rouen ce samedi après-midi à 14h30 devant les locaux de la TCAR à côté du Théâtre des Arts. Le 16 mai devait être une journée internationale de mobilisation pour le climat et les écologistes rouennais ont décidé de marquer le coup.

Le collectif d'associations a prévu de respecter les règles sanitaires lors de ce rassemblement en venant masqués et en formant des groupes de dix personnes maximum. La préfecture de Seine-Maritime leur a cependant interdit de se retrouver place de la Calende, près de la cathédrale, où ils avaient initialement fixé leur rendez-vous._"On est revenu dans le monde d'avant"réagit Jean-Michel Drevon, de l'association Alternatiba, l'un des porte-parole de la coalition. Pour lui, la décision préfectorale signifie que "l'on revient à la période gilets jaunes, où manifestation syndicale, expressions syndicale et associative étaient interdites"._

Les écologistes assurent que les combats contre le covid-19 et contre le réchauffement climatique sont liés. "Ce qui a été fait sur l'économie pendant ces deux mois de confinement est absolument incroyable. Les arrêts de l'économie, de la production et de la consommation pourraient être faits en partie pour lutter contre le réchauffement climatique mais il n'en est jamais question. Continuons à tout faire pour combattre le coronavirus et limiter le nombre de morts mais il ne faut pas repartir comme avant, se relancer dans un monde de consommation, de surproduction, tel que certains nous l'annoncent aujourd'hui."