Déconfinement : l'aide de 150 euros destinée aux foyers modestes sera versée en fin de semaine

Lors de son allocution mardi soir, Emmanuel Macron a confirmé que les Français les plus en difficulté toucheront une aide de 150 euros à la fin de la semaine. Il s'agit des bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique, certains jeunes de moins de 25 et certains étudiants.

"150 euros seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant les allocation logement", précise-t-il.

Aide de 100 euros par enfant en plus des APL

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal l'a rappelé avant l'allocution du président dans un tweet : "début décembre, tous les étudiants boursiers recevront une aide exceptionnelle de 150€."

Parmi les autres dispositifs, Emmanuel Macron a rappelé qu'une aide de 100 euros par enfant sera versée aux ménages qui touchent les APL. "4 millions de familles et 1,3 million de jeunes seront aidés" au total, ajoute le président.