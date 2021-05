Le déconfinement : une bouffée d’oxygène pour le camping de Migennes

La première étape du calendrier du déconfinement commence ce lundi. Les déplacements inter-régionaux sont à nouveau autorisés sans attestation. Cette réouverture va permettre à la quarantaine de camping de l'Yonne de retrouver une activité un peu plus soutenu alors que le printemps marque en temps normal le début de la saison touristique.

Après les travailleurs, les touristes

Au camping municipal de Migennes (Yonne), l'activité n'est pas complètement à l'arrêt. Une poignée de caravanes et de mobil homes sont occupés. Christophe, par exemple, un Tarnais, vit ici dans son camping-car depuis trois semaines. « Je suis là pour le travail. On a un chantier pour la SNCF, en sous -traitance et comme Je suis à 7 heures et demie de route de chez moi, le camping c’est moins cher que l’hôtel ».

Le Camping municipal de Migennes a maintenu une activité jusqu'ici grâce à l’hébergement de travailleur de passage dans la région, comme Christophe, un Tarnais qui vit dans son camping-car pendant sa mission dans l'Yonne. © Radio France - Thierry Boulant

des réservations plus tardives

La reprise des déplacements à travers le pays devrait permettre au camping de retrouver sa clientèle. « D'habitude, on commence à avoir des réservations dans le courant du mois de janvier ou au moins des demandes d'informations, » explique Yannick Véronneau, le gérant du camping municipal de Migennes, « Là, cette année, ça commence seulement, avec des demandes pour la Pentecôte notamment » .

La routine des mesures sanitaires

En tout cas Yannick est prêt. Les mesures sanitaires sont appliquées depuis l'an dernier. C'est presque devenu une routine. _«Sur les sanitaires, on a une obligation de porter le masque," énumère le gérant, « on a des affiches avec toutes les recommandations. Le gel hydroalcoolique, est évidemment disponible dans les blocs_».

Aline Véronneau s’occupe du nettoyage des mobil-homes avec l'attention dont tout professionnel de l'hôtellerie doit faire preuve © Radio France - Thierry Boulant

Tout est sous contrôle également pour son épouse, Aline, qui s'occupe du nettoyage des Mobil homes. « C'est le B A-BA dans l'hôtellerie, la propreté » précise t-elle, « très honnêtement, je n'ai rien changé dans ma façon de faire parce que j'ai toujours fait très attention à l'hygiène».

La saison va démarrer plus tôt que l'an dernier, où il avait fallu attendre le 2 juin. Yannick et Aline espèrent donc une année 2021 plus prospère. Ils ont enregistré en 2020 une perte de 40% de leur chiffre d'affaires.