Déconfinement : une campagne de communication sans précédent pour promouvoir le Sud et le Vaucluse

Comme la concurrence entre les régions françaises va être féroce pour accueillir les vacanciers cet été, l’idée de Vaucluse Provence Attractivité, avec le comité régional du tourisme, c’est d’avoir un coup d’avance. Ils se disent prêts à lancer une grande campagne publicitaire d'un montant record de deux millions d'euros, dès l’annonce de la réouverture des bars et restaurants et de la levée de la limite des 100 km.

3.000 spots TV, 1.500 affiches, 1.200 visuels dans les TER

“On a tous besoin du Sud”, c’est le slogan imaginé pour cette campagne sans précédent. Elle vise à la fois une clientèle nationale, mais aussi une clientèle de proximité. L’objectif est d’encourager un tourisme inter-régional. Cela va se traduire par 3.000 spots télé, 1.500 affiches dans les villes, idans les TER et des encarts dans les médias locaux.

Les visuels vauclusiens de la campagne seront notamment affichés à Lyon, Montpellier, Grenoble et Annecy, des villes retenues comme des cibles prioritaires pour attirer la clientèle de proximité.

"On a tous besoin de couleurs", le slogan pour le Vaucluse

Pour mettre en valeur le Vaucluse, le slogan “on a tous besoin de couleurs” a été retenu, avec trois ambiances différentes. Le tourisme patrimonial avec Avignon, son pont et le palais des Papes ; le Luberon à travers les Ocres de Roussillon et puis le Ventoux et l’oeno-tourisme.

Des chèques vacances d'un montant de 500 euros

Le département de Vaucluse va aussi consacrer un million d’euros au dispositif chéquiers vacances lancé par la région PACA. II s’agit d’offrir des chèques vacances d’un montant de 500 euros à des salariés domiciliés dans le département.

Deux critères à remplir : il faut avoir travaillé directement au contact du public pendant la période de confinement et avoir un coefficient familial qui ne dépasse pas 700 euros.

Ces chèques vacances sont notamment à destination des caissiers, livreurs, ou des petits commerçants. Le Conseil départemental de Vaucluse a mis un million d’euros dans ce dispositif et réfléchit déjà à la possibilité d’en faire bénéficier d’autres publics qui se sont mobilisés au plus fort de la crise ou continuent de le faire.

Des chèques à dépenser en région PACA uniquement

Ces chéquiers seront remis sous forme dématérialisée. Ils pourront être utilisés individuellement ou en famille, en un ou plusieurs fois. Ils seront valables uniquement pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir de la date de réouverture des établissements et structures de loisirs.

