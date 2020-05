Les salons de coiffure vont pouvoir rouvrir lundi 11 mai en respectant des règles sanitaires. Les professionnels doivent s'équiper et certains vont répercuter l'achat de ces équipements sur le tarif des coupes.

Déconfinement : une coupe de cheveux pourrait vous coûter plus cher

Port du masque et distanciation sociale même chez le coiffeur

Un bon coup de ciseaux, tout le monde, ou presque, en rêve depuis des mois. Les salons de coiffure vous pouvoir rouvrir le 11 mai prochain mais en suivant des consignes sanitaires très claires. Port du masque obligatoire pour le coiffeur et les clients, distanciation sociale, gel hydroalcoolique et linge à usage unique. Des changements coûteux qui pourraient saler le prix de votre coupe.

Un kit hygiène à deux euros

"Tout client qui arrivera dans un salon devra se laver les mains avec le gel hydroalcoolique, il sera équipé d'un linge à usage unique pour le protéger", explique Marc Aublet, directeur du groupe Provalliance qui gère notamment les salons Franck Provost ou Jean-Louis David. Des équipements qui ont un coût. "Nous avons décidé de faire participer les clients à ce que l'on appelle le kit hygiène qui sera de deux euros pour toutes les prestations", précise-t-il.

Une ambiance à retrouver

Dans son salon du 11e arrondissement de Paris, Karima a dans un premier temps pensé répercuter sur ses tarifs l'achat de toutes ces fournitures avant de se raviser. "Je pense que ce n'est pas au client de payer ça, c'est un moment difficile pour tout le monde, je participe à mon niveau en payant ces produits", explique la patronne.

Les premiers jours risquent d'être un peu différents selon elle. "Déjà, je ne peux plus proposer de café, nous serons tous masqués. Tout le monde va se plaindre un petit peu les premiers temps et puis l'on parlera des inquiétudes, on en apaisera certaines ou pas, ça fait partie de notre travail aussi."