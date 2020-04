Déconfinement : une entreprise stéphanoise crée des bornes de distribution de gel hydroalcoolique

Voilà une entreprise qui a su anticiper ! Le déconfinement débutera le 11 mai prochain et beaucoup d'entreprises, de collectivités ou encore d'écoles cherchent à pouvoir mettre à disposition du gel hydroalcoolique à leur personnel ou leur clientèle pour assurer de bonnes conditions sanitaires. Realinox, une entreprise à Saint-Etienne spécialisée dans le mobilier et matériel en inox, a mis au point une borne de distribution le 7 avril. Une borne mobile qu'il n'y a plus qu'à remplir du précieux liquide. Et les commandes se multiplient comme le raconte le patron Timothée Malecot.

On sort 250 à 300 bornes par jour et la demande est croissante !

Le patron de l'entreprise Realinox raconte qu'ils ont notamment reçu des commandes de milliers de bornes pour le secteur de la grande distribution. Copier

« On a prévu donc cette borne qui peut se positionner au centre d'un hall d'entrée, dans un couloir, dans une salle de réunion. On en sort 250 à 300 par jour et la demande est croissante : 40 à 50 bornes qui sont commandées par des collectivités et on a plusieurs commandes de plusieurs milliers d'un seul coup pour des grands comptes comme la GMS, la grande surface. Tout le monde est sur le pont et on travaille en 2 postes : pour des conditions sanitaires et pour pouvoir aussi optimiser l'utilisation de nos grosses machines de production. Au lieu de les faire travailler 8 heures par jour, nos machines travaillent 2 fois 8 heures par jour. Bien sûr la date du 11 est une date mystique qui fait trembler tout le monde mais on sait qu'on va continuer d'avoir du travail le 20 mai et le 20 juin aussi ! »