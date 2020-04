Les évènements qui réunissent plus de 5000 personnes ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre. C’est l’une des mesures du plan de déconfinement, présenté ce mardi par le Premier ministre. Bruno Forget, le directeur de la Foire de Châlons, compte se démener pour maintenir l'évènement.

Déconfinement : "on va trouver des solutions" pour maintenir la Foire de Châlons

"Qui peut dire ce qui va se passer dans quatre mois ? Ce n’est pas raisonnable", dit Bruno Forget. Le directeur de la Foire de Châlons réagit à l’annonce du plan de déconfinement, présenté ce mardi par le Premier ministre Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale. Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, tous les évènements qui réunissent plus de 5000 personnes ne pourront pas avoir lieu avant le mois de septembre.

"Les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre" a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe.

C’est donc une nouvelle qui inquiète les organisateurs de la Foire de Châlons, à Châlons-en-Champagne. L'évènement doit avoir lieu à cheval sur le mois d'août et de septembre. Deuxième plus grosse foire agricole de France, avec plus de 250.000 visiteurs l'an dernier.

Mais son directeur, Bruno Forget, ne veut pas entendre parler d’annulation pour le moment. Il compte bien se démener pour maintenir l’évènement, dans le respect des contraintes sanitaires. Il faudra peut-être décaler la foire. "On va trouver des solutions. Comme on l’a fait après les attentats, on va trouver des solutions", estime Bruno Forget. La Foire de Châlons est pour l’instant programmée du 28 août au 7 septembre 2020.