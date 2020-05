Déconfinement : Vers la réouverture des restaurants ?

Depuis plus de deux mois les restaurateurs, les cafetiers, ainsi que les hôteliers ont mis leur profession à l'arrêt pour certains. Même si de nombreux établissements se sont mis à la vente à emporter, la recette n'est pas suffisante pour permettre aux professionnels de sortir la tête de l'eau. De nombreux établissements ont même été obligés de mettre la clé sous la porte depuis le début du confinement faute de revenu.

Le gouvernement a annoncé la suppression des charges sociales et fiscales pour les différents établissements de bouche ainsi que pour les hôtels mais cela n'est pour le moment pas suffisant pour venir en aide à ce secteur toujours privé d'une réelle activité encore aujourd'hui.

Pour préparer au mieux la réouverture des différents établissements, le Président de la République, Emmanuel Macron a reçu des professionnels de la restauration au début du mois de mai. Il a pu échanger avec Philippe Etchebest ou encore Michel Sarran, deux chefs de renom sur les difficultés rencontrées par les restaurateurs et réfléchir à des solutions pour la réouverture. Même si les établissements sont à l'heure actuelle fermés, des mesures commencent à faire leur apparition, comme le fait de laisser 4m2 d'espace par client pour limiter les risques de transmission. Cela n'aura pas tarder à faire réagir de nombreux responsables d'établissement comme Philippe Etchebest. Celui-ci n'a pas hésité à dire au Président de la République que cela ne permettrait pas aux restaurants de s'en sortir. Effectivement en mettant en place cette mesure, cela voudrait dire une capacité d'accueil plus basse, et donc une rentrée d'argent plus faible. Cette mesure a finalement été abandonnée.

Comment préparer la réouverture ?

Jean Pierre Istre Président de l'UMIH Pays Basque (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) présente les règles à mettre en place pour la réouverture des restaurants Copier

Chez nos voisins espagnols, la réouverture des cafés et restaurants a commencé depuis le début du mois de mai. Il est désormais possible pour beaucoup de région de servir des repas ou des cafés avec malgré tout quelques mesures particulières. Les terrasses sont ouvertes mais ne peuvent accueillir que 50% de leur capacité. Comme en France, les rassemblement y sont limités à 10 personnes maximum. Il est cependant pas possible de manger en intérieur pour le moment ou de demander une carte des plats. Pour des raisons sanitaires, tout est écrit sur une ardoise. Les tables, les chaises sont désinfectées entre chaque clients et la vaisselle est lavée à haute température pour limiter les risques de contamination.

En Allemagne, à Berlin, les restaurants et les cafés retrouvent leurs clients, la aussi avec des mesures de sécurité renforcées. Même s'il est possible de manger en intérieur, le nombre de table est réduit, l'espacement entre chacune est amplifié. Autre point important les restaurants et les cafés ont l'obligation de fermer leurs portes au plus tard à 22h00.

En France, le 02 juin est la date retenue pour la réouverture des restaurants, malgré tout, des mesures de sécurité et d'hygiène devront être mises en place comme l'espacement des tables et la réduction du nombre de clients, le port du masque avant d'entrée dans le restaurant. Le gel hydroalcoolique sera obligatoire à l'entrée et à la sortie du restaurant.