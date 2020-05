Déconfinement : votre patron peut-il vous obliger à revenir travailler au bureau ?

Les salariés s'interrogent. Alors que le déconfinement est prévu le lundi 11 mai en France, votre employeur peut-il vous obliger à revenir au bureau ? "Le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines", a recommandé le Premier ministre Edouard Philippe, mais cette recommandation ne fait pas office de loi. Si votre patron vous demande d'être au bureau tel jour, telle heure, vous ne pouvez pas vous y opposer.

à lire aussi Coronavirus et télétravail : ce que votre entreprise peut vous imposer

Garantir un environnement sans danger

S'il décide de faire revenir ses équipes, sa responsabilité pénale est engagée : votre patron doit pouvoir vous garantir un environnement sain et sans danger. Les risques doivent être évalués et consignés par écrit, dans un document officiel qui peut être consulté par l'Inspection du travail et les salariés.

à réécouter Le droit du travail et les dispositions pendant la crise sanitaire

En cas d'absence de ce document, votre employeur s'expose à une amende de 1.500 euros. Il est alors possible d’exercer un droit de retrait, d'être conseillé par le médecin du travail ou de solliciter les organisations syndicales.

Si vous avez peur de prendre les transports en commun pour aller au travail, sachez que ça ne constitue pas une raison valable aux yeux de l'employeur pour rester en télétravail.

4m² par salarié

Pour aider les entreprises, le ministère du Travail a publié un protocole : 4m² minimum doivent être alloués au salarié, de l'ascenseur à l'open space. Et si cette règle de distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque devient "obligatoire" et c'est à l’entreprise d’en fournir. Des sens de circulation pour éviter au personnel de se croiser doivent également être mis en place.

à lire aussi Déconfinement : le protocole pour le retour des salariés en entreprise

En France, Amazon et La Poste notamment ont été sanctionnées pour ne pas avoir mis en place des mesures adaptées.